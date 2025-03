La province de Binh Phuoc célèbre le 50e anniversaire de sa libération

Photos : VNA/CVN

Le chef de l'État a souligné que cet anniversaire était un moment de mémoire et de reconnaissance envers les héros ayant sacrifié leur vie pour l’indépendance et la réunification du pays. Il a appelé les habitants de Binh Phuoc à perpétuer leur esprit de résilience et d’innovation, tout en contribuant activement au développement national dans cette nouvelle ère.

À cette occasion, la province de Binh Phuoc a reçu l'Ordre du Travail de première classe.

Plus tôt dans la journée, le chef de l’État s’était recueilli au site historique national de Phu Riêng Do, un lieu symbolique de la fondation de la cellule du Parti communiste indochinois à Phú Riêng, pour rendre hommage aux figures révolutionnaires.

En 2024, le PIB de Binh Phuoc a atteint plus de 115.000 milliards de dôngs, soit 92 fois plus qu'en 1997, année où la province a été rétablie. Le taux de croissance moyen du PIB sur la période 2021-2025 atteindra 9,4%, un niveau élevé par rapport à la moyenne nationale.

L’attraction des investissements directs étrangers (IDE) a atteint à ce jour environ 5 milliards dôngs. Le taux d’urbanisation s'élève à plus de 41%. L’infrastructure socio-économique a été renforcée dans une direction synchrone, moderne et de plus en plus complète. Le bien-être social est assuré, la vie matérielle et spirituelle des gens n'a cessé de s'améliorer.

La stabilité politique, la défense, la sécurité, l’ordre social et la sûreté sont maintenus. La réforme administrative et la transformation numérique ont fait de grands progrès. La pratique de l'épargne, la prévention de la corruption, du gaspillage et des phénomènes négatifs ont été sérieusement mises en œuvre... posant des bases solides pour que Binh Phuoc deviennent une une province industrielle moderne, efficace et durable d'ici 2030, une destination attractive de la région Sud-Est.

VNA/CVN