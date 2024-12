Binh Phuoc : développer Dông Xoài en une ville verte et intelligente

Sur la terre de "Dông Xoài, terre de grandes victoires", s’élève aujourd’hui une "ville moderne, écologique et intelligente", véritable centre politique, économique, culturel et de défense de la province de Binh Phuoc (Sud).

Cinquante ans après une période historique marquée par des défis majeurs, cet endroit a évolué pour devenir une ville dynamique et progressiste, symbole de renouveau et de de changement..

Une transformation économique remarquable

Pham Thi Bich Thuy, secrétaire du Comité du Parti de Dông Xoài, affirme qu’après 50 ans de libération (1974-2024) et six ans son élévation au statut de ville, Dông Xoài a connu une transformation remarquable. Avec une croissance économique soutenue à 15%, des recettes budgétaires en forte hausse et un revenu moyen par habitant supérieur à la moyenne provinciale, la ville s’est muée en une agglomération moderne et dynamique.

Les infrastructures, notamment les réseaux d’électricité, les routes, les écoles et les services de santé, ont été modernisées, tout comme le réseau de transport urbain. Les centres commerciaux, banques et supermarchés se sont multipliés, consolidant ainsi la transition économique vers une structure urbaine moderne.

Un mouvement citoyen innovant, intitulé "Viêc phô viêc làng, dât vàng cung hiên" (Soutenir le collectif en offrant des terres précieuses), a permis de mobiliser près près de 131 ha, économisant environ 1.000 milliards de dôngs pour le budget public.

Un avenir stratégique

Selon Nguyên Minh Binh, président du Comité populaire de Dông Xoài, le plan de développement provincial 2021-2030, avec une vision à 2050, positionne la ville comme un centre névralgique reliant le Sud aux hauts plateaux du Centre. Les investissements dans deux autoroutes majeures renforceront cette connectivité et stimuleront l’économie régionale.

À ce jour, Dông Xoài est la seule localité de la province à avoir 100% de son territoire couvert par des plans d’aménagement, dont 50% par des plans détaillés. La ville se distingue aussi dans la réforme administrative et la transformation numérique, ayant reçu le Prix de la ville intelligente du Vietnam en 2022 pour sa gouvernance innovante.

Une vision pour 2030

Pour la période 2025-2030, Dông Xoài se concentre sur la création d’une ville moderne, écologique et intelligente, résiliente aux changements climatiques. Les priorités incluent le développement d’infrastructures interconnectées, l’innovation dans les modèles de croissance et l’intégration de l’économie verte et numérique.

Pham Thi Bich Thuy souligne l’importance des valeurs culturelles locales comme pilier du développement durable. Dông Xoài ambitionne de devenir un leader en économie numérique, société numérique et gouvernance numérique, tout en construisant un environnement propice au développement des citoyens et des entreprises.

Trân Tuê Hiên, présidente du Comité populaire de la province de Binh Phuoc, insiste sur la nécessité de cadres compétents, innovants et déterminés, capables d’affronter les défis. Dông Xoài met l’accent sur la modernisation des mentalités et méthodes de travail, en simplifiant les formalités administratives pour les citoyens et les entreprises.

Confiant en l’avenir, Dông Xoài, avec son esprit invincible, surmontera les défis pour devenir une ville écologique et intelligente, digne de son rôle central dans la province de Binh Phuoc.

Binh Phuoc accueille une vague d'investissements

La province de Binh Phuoc dispose des conditions favorables pour attirer les investissements tant vietnamiens qu'étrangers, posant ainsi des bases solides à son développement économique dans les années à venir.

Surnommée le "point de rendez-vous de trois dragons", Binh Phuoc est considérée par les économistes comme un "lieu stratégique" offrant de multiples atouts d'investissements internes et externes, contribuant ainsi à la croissance économique locale dans l'avenir.

Signes prometteurs

Ces trois dernières années, la province a enregistré des progrès notables dans l'attraction des investissements, notamment des investissements directs étrangers (IDE), avec 146 projets pour un capital total d'environ 1,5 milliard d’USD. Rien que durant les six premiers mois de 2024, Binh Phuoc a recensé 11 projets d'IDE, d'un total de plus de 82,5 millions d’USD.

Le président du Comité populaire provincial, Trân Tuê Hiên, informe que parmi ces projets, deux sont de grande envergure. Il s'agit du projet de transformation et de conservation de la viande de poulet et de produits à base de cette viande, d'une capacité de 170.400 tonnes par an et d'un investissement de 110 millions d’USD, lancé par la société CPV FOOD dans la zone industrielle Becamex - Binh Phuoc. Ce projet, déjà en activité, transforme la viande de poulet de haute qualité et conforme aux normes de sécurité alimentaire, destinée à la consommation locale ainsi qu'à l'exportation au Japon, en Europe et au Moyen-Orient. Il a créé environ 3.200 emplois et contribue à hauteur de 76 milliards de dôngs d'impôts par an au budget d'Etat.

Le deuxième projet notable est celui de l’usine de fabrication de pneus de la société vietnamienne Haohua, d'une capacité de 14,4 millions de pneus par an et d'un investissement de 500 millions d’USD, dans la zone industrielle de Minh Hưng-Sikico. Ce projet est actuellement en phase de préparation et devrait être lancé au quatrième trimestre de 2025, contribuant ainsi à l'utilisation et à la valorisation des ressources en caoutchouc abondantes de la province. Une fois mise en service l'usine devrait créer environ 1.600 emplois et générer un chiffre d'affaires d'environ 770 millions d’USD, tout en contribuant à hauteur de 200 milliards de dôngs d'impôts au budget d'État.

Atouts géographiques et infrastructurels

L'un des facteurs clés du succès de Binh Phuoc dans l'attraction des investissements est sa position géographique stratégique, à proximité de Binh Duong, Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville. La province bénéficie des infrastructures de transport relativement développées, avec des connexions vers les hauts plateaux du Centre et les provinces du Sud-Est. Il faut seulement deux heures de route pour aller aux aéroports de Tân Son Nhât et Long Thành ou aux ports maritimes de Cai Mep et Thi Vai. Cette situation géographique positionne Binh Phuoc comme un acteur clé dans le Corridor économique Est-Ouest, facilitant les échanges économiques, socio-culturels entre la région Sud-Est, le delta du Mékong et les hauts plateaux du Centre.

Binh Phuoc joue également un rôle central dans la coopération économique trilatérale entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam.

La localité bénéficie également de plusieurs zones offrant des avantages fiscaux aux investisseurs, avec des politiques incitatives concernant les taxes foncières, l'impôt sur l'entreprise et les taxes à l'importation, notamment pour les projets agricoles et ruraux. De plus, Binh Phuoc a simplifié considérablement les procédures administratives pour les investisseurs.

Évaluant les conditions favorables pour attirer les projets d'investissements étrangers, lors du Forum de connexion des entreprises industrielles, commerciales et agricoles de haute technologie EuroCham - Binh Phuoc, organisé récemment dans cette localité, Gabor Fluit, président d'EuroCham et directeur général du groupe De Heus en Asie, a déclaré qu'avec ses vastes ressources foncières, la province offrait des opportunités d'investissement attrayantes aux projets de développement agricole, de cultures à haute valeur ajoutée, d'aquaculture, de transformation alimentaire et de production à grande échelle.

À l'avenir, l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) devrait faire effet sur le développement socio-économique de Binh Phuoc.

Drainer les investissements

Afin de poursuivre sur cette lancée et d'attirer davantage d'investissements étrangers, le président du Comité populaire provincial, Trân Tuê Hiên, a souligné que la localité mettrait en œuvre la politique de la "plateforme de quatre bons" (infrastructures de qualité, main-d'œuvre qualifiée, bonnes politiques et services publics efficaces).

Les politiques de soutien à l'investissement sont régulièrement mises à jour et modifiées pour répondre aux besoins réels des entreprises. En plus des avantages fiscaux standards proposés par le gouvernement, Binh Phuoc propose des mesures spécifiques pour soutenir les projets dans l'agriculture, l'industrie et les infrastructures. Par exemple, des subventions sont accordées à la construction d'infrastructures de traitement des déchets, de transport, d'électricité, d'eau et pour l'achat d'équipements pour les projets de transformation de produits agricoles locaux, tels que le caoutchouc, la noix de cajou, le poivre et les fruits.

La province s'engage à accompagner les investisseurs en leur offrant les meilleures conditions en matière de politique et d'environnement d'investissement, tout en garantissant un cadre juridique favorable pour que leurs projets soient rapidement opérationnels et efficaces.

En parallèle, Binh Phuoc continue d'améliorer son environnement administratif pour faciliter les affaires, en organisant régulièrement des évaluations des indices de réforme administrative comme PCI, Par Index et PAPI.

La localité prévoit également de renforcer son réseau de zones industrielles dans le Sud et dans les régions avoisinantes, en particulier dans la ville de Dông Xoai, le chef-lieu de Chon Thành, les districts de Dông Phu, de Hon Quan et de Phu Riêng. D'ici 2030, la province prévoit de développer 35 nouveaux complexes industriels dans 11 districts, pour un investissement total de 5.900 milliards de dôngs.

La province met en place des projets pour améliorer la connectivité régionale, avec la construction de nouvelles autoroutes, notamment la liaison entre Hô Chi Minh-Ville et Chon Thành, ainsi que l'extension de l'autoroute Nord-Sud à l'ouest, entre Gia Nghia (Dak Nông) et Chon Thành (Binh Phuoc), qui est en cours de réalisation et sera mis en exploitation prochainement.

Une fois achevé, ce projet réduira considérablement le temps de trajet entre la province de Đak Nông, Binh Phuoc et Hô Chi Minh-Ville, tout en facilitant l'accès aux infrastructures de transport clés, telles que l'aéroport international de Long Thành et le port de Cai Mep-Thi Vai. Cette nouvelle connectivité constituera un véritable levier pour le développement économique et social de la région, attirera des investissements et renforcera la sécurité nationale.

Parallèlement, d'autres projets d'infrastructures sont en cours, tels que la construction de la ligne ferroviaire entre Hô Chi Minh-Ville et Lôc Ninh, ainsi que la liaison ferroviaire entre les provinces dans les hauts plateaux du Centre (y compris Dà Nang, Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông et Binh Phuoc), avec une section reliant Chon Thành à Dak Nông. De plus, le projet de reconversion de l'aéroport militaire Technic en un aéroport spécialisé à Hon Quan, couvrant une superficie d'environ 350 ha, est en développement. Trois ports secs sont également prévus : un au poste frontière de Hoa Lu dans le district de Lôc Ninh (environ 25 ha), un autre à Chon Thành (environ 46 ha) et le dernier à Dông Phu (environ 40 ha).

