Binh Phuoc restructure son agriculture pour une croissance durable

La province de Binh Phuoc (Sud) s’étend sur 6.800 km², dont 85% de sa superficie est destinée à l’agriculture. La province cherche à restructurer ses plantations d’anacardier, d’hévéa, de poivrier, d'avocat, de durian et de jacquier, qui font partie des produits agricoles clés, afin de promouvoir sa croissance intégrale et durable.

Binh Phuoc a créé de vastes zones concentrées de matières premières, notamment des zones de production de caoutchouc et de noix de cajou. La superficie des hévéas est de 242.588 ha, représentant 26% de la superficie totale de l’hévéa du pays, tandis que celle des anacardiers est de 149.520 ha, représentant 49% de la superficie totale de cet arbre au niveau national. Le poivrier couvre 12.878 ha, le caféier 14.020 ha, et le durian 7.822 ha. Parallèlement, la province compte également 77 indicatifs régionaux de culture éligibles à l'exportation officielle, avec une superficie de 4.523,84 ha et 9 installations de conditionnement.

Binh Phuoc est la principale province du pays en matière de production et d'exportation de noix de cajou. Les exportations de noix de cajou de la province contribuent de manière significative au chiffre d'affaires total des exportations de l'industrie vietnamienne de la noix de cajou, avec environ 3,6 milliards d'USD en 2023. Pour que la noix de cajou continue d'être une culture industrielle clé dans le pilier économique agricole de la province, au-delà du maintien de zones de matières premières stables, la province se concentre sur l'augmentation de la productivité et de la compétitivité de cette industrie.

Des spécialités dérivées de la noix de cajou

Selon Hoàng Hông Tiên, directeur de la Société de production de noix de cajou Bazan, dans le district de Bu Dang, la superficie cultivée de noix de cajou à Binh Phuoc diminue progressivement, conformément à la planification. En revanche, les agriculteurs ont choisi de nouvelles variétés à forte productivité et à bon rendement pour les cultiver.

"Pour les entreprises, la qualité est toujours la priorité absolue, afin d'améliorer la qualité de la production et d'obtenir des noix de cajou répondant aux normes mondiales - numéro 1 mondial. En outre, nous produisons et recherchons une transformation raffinée pour créer de nombreux plats à base de noix de cajou. Ces derniers doivent être délicieux et adaptés aux goûts des consommateurs du monde entier. Dans le même temps, pour que les noix de cajou atteignent leur valeur potentielle, nous avons de solides programmes promotionnels pour faire de la marque de noix de cajou de Binh Phuoc un plat de spécialité familier et indispensable pour tous les peuples du monde", déclare M. Tiên.

Pour le plan de production de la noix de cajou 2021-2030, avec une vision à long terme jusqu'en 2050, Binh Phuoc maintiendra une superficie de plantation de noix de cajou de 138.000 ha, en se concentrant sur l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de cette culture phare. La province restructurera les régions de matières premières et renouvellera ainsi que standardisera les variétés de plantations d’anacardiers afin d’augmenter la productivité à 2 à 2,5 tonnes/ha.

En outre, Binh Phuoc encouragera la connectivité entre production, consommation, coopératives et entreprises, tout en développant des usines de transformation de la noix de cajou pour garantir un approvisionnement stable et de qualité dans les zones de matières premières, tout en s’orientant vers le développement de spécialités culinaires provinciales à base de noix de cajou.

Traçabilité et code de régions de plantations

D’ici 2030, Binh Phuoc se fixe comme objectif d’augmenter la superficie des plantations d’arbres fruitiers à environ 20.000 ha. La province développe l’industrie des arbres fruitiers en fonction des besoins du marché, tout en améliorant la compétitivité des produits à base de fruits. Les autorités locales planifient et recommandent des zones de plantation à investir dans des infrastructures et des systèmes d'irrigation ciblés, visant à créer des zones de matières premières à grande échelle.

La province accompagne les agriculteurs dans l’établissement de coopérations avec des entreprises, dans la mise en œuvre de pratiques agricoles respectant les normes nationales et internationales, ainsi que dans l’accès progressif au marché mondial pour les produits agricoles originaires de Binh Phuoc.

Selon Hoàng Van Hai, président du conseil d’administration de la Coopérative du durian Long Phu, dans la commune de Phu Nghia, district de Bù Gia Mâp, lorsque les produits dérivés du durian respecteront les normes OCOP (à chaque commune son produit), les consommateurs leur feront confiance, créant ainsi un marché de consommation stable. Cela encouragera les agriculteurs à appliquer des sciences et des technologies de pointe dans le processus de culture et d'entretien des durians, remplaçant l’ancienne méthode de production. En outre, cela ouvrira des opportunités pour que les produits locaux pénètrent de grands marchés, favorisant ainsi le développement durable de la culture du durian.

Pour que la culture du durian se développe de manière durable, selon M. Hai, les organismes compétents doivent créer des conditions favorables permettant aux entreprises d’achat de s’associer à des coopératives pour consommer les produits à base de durian, et en général, les produits des arbres fruitiers de la région. Parallèlement, ces entreprises doivent veiller à bien gérer et à distinguer clairement les produits conformes aux normes OCOP de ceux qui ne le sont pas, afin que les consommateurs évitent ceux qui présentent des résidus de pesticides pouvant affecter leur santé. Il est également important de soutenir la construction d’installations de transformation et de conservation après récolte pour les coopératives.

Selon Pham Thuy Lân, directeur du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, l’aménagement agricole permet non seulement à la province d’exploiter efficacement les potentiels de l’agriculture de Binh Phuoc, mais constitue aussi une base solide pour une croissance durable en matière d’économie, de société et d’environnement. L’innovation dans la pensée de production, associée à des politiques de soutien du gouvernement local et à l’engagement des producteurs, est considérée comme un moteur essentiel pour faire avancer l’agriculture de la province, contribuant au développement intégral de Binh Phuoc.

Texte et photos : Truong Giang/CVN