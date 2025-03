L’État mexicain de San Luis Potosí souhaite jumeler avec la province de Binh Duong

L’État mexicain de San Luis Potosí souhaite établir un jumelage avec la province vietnamienne de Binh Duong, ouvrant ainsi un espace de coopération renforcé entre les deux pays à l’occasion du 50 e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Mexique (19 mai).

Photo : VNA/CVN

Cette information a été communiquée lors de la rencontre entre le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh, et le gouverneur de l’État de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dans le cadre de sa visite de travail dans l’État les 20 et 21 mars, visant à renforcer les relations entre le Vietnam et le Mexique.

Lors de sa visite, Vo Van Minh a également eu des séances de travail avec le ministère du Développement économique de l’État, participé à un forum de promotion du commerce et de l’investissement, rencontré des représentants du monde des affaires local et visité plusieurs parcs industriels clés.

Lors de ces événements, il a souligné les atouts stratégiques et le potentiel de Binh Duong, l’un des trois pôles économiques les plus dynamiques du Vietnam, notamment en termes de développement industriel et d’attraction des investissements étrangers.

Dotée d’infrastructures industrielles modernes propices aux investisseurs nationaux et étrangers, Binh Duong compte parmi les localités comptant le plus grand nombre de parcs industriels du pays, avec plus de 30 actuellement en activité, a-t-il fait savoir, soulignant le rôle crucial de ces installations dans les chaînes d’approvisionnement manufacturières des secteurs de l’électronique, du textile, de la transformation du bois, de l’ingénierie et de la production alimentaire.

Le gouverneur hôte a, pour sa part, souligné les similitudes entre San Luis Potosí, l’un des principaux bénéficiaires d’investissements directs étrangers au Mexique, et la province de Binh Duong. Ces deux provinces partagent des politiques de développement économique et d’investissement étranger similaires, notamment en matière de développement des infrastructures industrielles, d’initiatives de soutien aux entreprises et de création d’un climat d’investissement favorable.

S’appuyant sur ces points communs, il a suggéré aux deux parties de renforcer leur collaboration dans de multiples domaines afin de capitaliser sur leurs atouts et leurs ressources, offrant ainsi des avantages concrets aux communautés, aux entreprises et aux travailleurs.

Assistant aux recontres, l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, a présenté le potentiel de coopération bilatérale élargi entre les deux pays. Il a évoqué les récents investissements vietnamiens au Mexique, notamment le nouveau bureau de représentation de FPT Corporation à Guadalajara, dans l’État de Jalisto, la présence de Formula Air dans l’État de Puebla et le protocole d’accord de VinFast pour la fourniture de bus électriques à l’État de Durango.

Conscient du Mexique comme l’un des principaux marchés du Vietnam en Amérique latine, le diplomate vietnamienne a appelé les entreprises à renforcer leurs liens et à tirer parti des accords de libre-échange, notamment l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

VNA/CVN