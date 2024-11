Emirates recrute des pilotes à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville

Les prochaines tournées auront lieu à Hanoï au Hilton Garden Inn Hanoi le 29 novembre à 19 heures et le 30 novembre à 10 heures. À Hô Chi Minh-Ville, elles se tiendront au Pullman Saigon Centre le 1er décembre à 19 heures, le 2 décembre à 10 heures et à 17 heures. Les pilotes ne sont tenus d'assister qu'à une seule des sessions.

Photo : Emirates/CVN

Lors de la session, les futurs pilotes d'Emirates pourront en apprendre davantage sur le processus de recrutement, les opportunités, les programmes de formation, les trajectoires de carrière et les avantages de la compagnie aérienne. Ils auront également la possibilité de s'entretenir avec les pilotes actuels d'Emirates. Les pilotes intéressés basés dans la région du Nord et ceux du Sud peuvent s'inscrire aux roadshows respectifs de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville via ce lien.

Le directeur national d'Emirates au Vietnam, Majid Al Falasi, a déclaré : "Le Vietnam est un marché en pleine croissance avec une demande croissante de voyages internationaux, et Emirates s'engage à soutenir cette croissance en recrutant des pilotes qualifiés. Avec Emirates, ils profiteront d'une carrière enrichissante, en volant sur l'une des flottes les plus modernes au monde, ainsi que d'une formation complète et de nombreux avantages. Nous sommes impatients d'accueillir les meilleurs talents de l'aviation du Vietnam alors que nous étendons nos opérations sur ce marché dynamique."

Basée à Dubaï, Emirates exploite une flotte moderne de plus de 260 avions, desservant plus de 148 destinations sur six continents. La compagnie aérienne opère des vols quotidiens de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Dubaï.

VNA/CVN