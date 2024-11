Au revoir, Madeleine Riffaud !

Madeleine Riffaud était une résistante, poétesse et journaliste française. Née le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), elle s’est éteinte le 6 novembre 2024 à Paris. Pionnière, elle fut l’une des premières correspondantes de guerre françaises, avec Andrée Viollis, et également une militante anticolonialiste de premier plan.

>> Adieu à la journaliste française Madeleine Riffaud, amie proche du peuple vietnamien

>> Hommage à Madeleine Riffaud, amie fidèle du peuple vietnamien

Dotée d’un tempérament hors du commun, elle a fasciné nombre de personnalités, parmi lesquelles Pablo Picasso, Paul Éluard, René Char, Vercors et Raymond Aubrac, avec qui elle entretenait une correspondance inédite. Femme de lettres engagée, militante communiste et anticolonialiste, elle a publié des poèmes et des essais politiques qui reflétaient ses convictions profondes. Son parcours exceptionnel a été retracé par Isabelle Mons, qui l’a côtoyée durant deux ans et a eu accès à ses archives personnelles.

En novembre 2015, alors que Paris rendait hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, nous avons eu l’occasion de rencontrer Madeleine Riffaud et Mme Nguyễn Thị Bình, ancienne vice-présidente du Vietnam, dans un moment empreint d’espoir malgré la douleur. Ce jour-là, des cérémonies commémoratives se sont tenues aux emplacements des attaques qui avaient coûté la vie à 130 personnes : devant le Stade de France, au Bataclan, ainsi que dans les bars et restaurants des 10ᵉ et 11ᵉ arrondissements, comme "La Belle Équipe" et "Le Carillon".

À l’occasion de ses 100 ans, célébrés le 23 août 2024, Hélène Luc a salué Madeleine dans la revue Perspectives d’octobre 2024, lui souhaitant : "Bon anniversaire, Madeleine, l’indomptable qui doit sans cesse se surpasser. Tes cent ans ne changent rien : tu luttes encore et toujours !".

Madeleine Riffaud s’était également engagée dans la lutte contre l’agent orange/dioxine, participant à des réunions dès leurs débuts pour dénoncer ce crime de guerre. Ce défoliant fut utilisé massivement durant la résistance du Vietnam. Alors qu’il était déjà répandu dans l’agriculture dans les années 1960, son usage militaire au Vietnam fut surdosé à des niveaux 13 à 14 fois supérieurs, entraînant des conséquences catastrophiques pour l’environnement et les populations.

Le président Emmanuel Macron a rendu hommage à Madeleine Riffaud, saluant une "résistante, journaliste et figure du monde communiste français" et affirmant que "notre Nation perd une femme dont le courage continuera d’inspirer".

Le 20 novembre 2024, une foule d’amis s’est réunie au cimetière de Montparnasse pour un dernier hommage à cette femme d’exception, dont "les exploits, les écrits et les poèmes ont composé cent ans d’engagement et de liberté".

