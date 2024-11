Vietnam et Thaïlande partagent leurs expériences contre le trafic de drogue en mer

Des représentants du Commandement de la région 3 de la Garde côtière et du Bureau de contrôle des stupéfiants (Office of the Narcotics Control Board - ONCB) ont partagé leurs expériences en matière de contrôle de trafic de drogue en mer, lors d’une rencontre le 25 novembre dans la ville de Vung Tàu, province de Bà Ria-Vung Tàu.