Le PM demande de réagir rapidement et de surmonter les conséquences des crues

Il faut répondre de manière rapide et efficace aux pluies, inondations, éboulements, crues soudaines… pour minimiser les dommages. La demande ci-dessus a été adressée par le Premier ministre Pham Minh Chinh aux ministres, aux présidents des Comités populaires des villes et provinces dans la dépêche officielle N°120/CD-TTg du 25 novembre.

Ces derniers jours, dans des localités de Thua Thiên Huê, Quang Ngai et Binh Dinh, de fortes pluies prolongées ont provoqué des glissements de terrain, des inondations et des perturbations de la circulation. Certaines zones résidentielles sont isolées en raison de profondes inondations, affectant la production, la vie et les activités des habitants. Selon les prévisions, dans les deux et trois prochains jours, en raison de moussons, il pourrait y avoir des vents forts, des risques de fortes pluies, des inondations, des glissements de terrain et des crues.

Donc, le Premier ministre demande, dans la dépêche, aux ministres, aux présidents des Comités populaires des villes et provinces de suivre de près la situation, de diriger et de déployer de manière proactive les mesures de réponse aux catastrophes naturelles pour minimiser les dommages.

Guider la circulation en toute sécurité

Les présidents des Comités populaires des localités de Hà Tinh à Phu Yên doivent se concentrer sur la mobilisation des forces et des moyens pour accéder aux zones inondées et séparées afin de répondre rapidement aux besoins de base de la population, de contrôler et de guider la circulation en toute sécurité.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement de continuer à diriger et à suivre de près l'évolution des catastrophes naturelles, à les prévoir et à informer rapidement les autorités et la population de leurs évolutions afin de déployer de manière proactive les travaux de réponse.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de l'Industrie et du Commerce, selon les fonctions et tâches qui leur sont assignées, se coordonnent avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et les localités pour diriger l'exploitation scientifique et sûre des réservoirs d'irrigation et hydroélectriques.

Les ministères de la Santé, de l'Éducation et de la Formation, des Transports dirigent et guident la mise en œuvre des examens et traitements médicaux et des services médicaux essentiels pour les personnes vivant dans les zones sinistrées ; mettre en œuvre des travaux pour assurer la sécurité des élèves et des enseignants, limiter les dégâts d’installations, d’équipements et d’fournitures scolaires ; déployer des travaux pour assurer la sécurité routière, régler rapidement les éboulements, notamment sur les principaux axes de circulation.

Le ministère des Finances préside et coordonne avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les agences compétentes pour proposer rapidement un soutien financier aux localités endommagées par les catastrophes naturelles afin de rétablir la production et les affaires et de stabiliser la vie de la population.

