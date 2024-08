Cours d'anglais gratuits en faveur d'enfants issus d’ethnies minoritaires à Hâu Giang

Dans la cour de la pagode Po Thi Rang Say, dans la ville de Vi Thanh, province méridionale de Hâu Giang, des enfants se réunissent deux fois par semaine pour bénéficier de cours d'anglais gratuits.

Photo : VNA/CVN

La classe comprend une vingtaine d'adolescents et d'enfants issus d’ethnies minoritaires. Chaque séance porte sur un sujet différent et comprend des activités pour pratiquer les quatre compétences : écoute, expression orale, lecture et écriture. Outre apprendre de nouveaux mots, les élèves participent également à des jeux ou à des activités extra-scolaires.

Actuellement, la section de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la ville de Vi Thanh est chargée de trois classes d’anglais en faveur de personnes issues d’ethnies minoritaires. Les enseignants sont tous des étudiants volontaires.

Il s'agit d'une activité extrêmement significative, une motivation pour se rapprocher des enfants des zones reculées et ethniques, les aidant à passer des journées d'été significatives et les dotant de davantage de connaissances.

Ces cours d’anglais gratuits sont l’un des activités principales de la section municipale de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh dans sa campagne d'été des jeunes volontaires 2024, a informé sa secrétaire adjointe Vo Thi Thuy Bang.

Selon la section de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la province de Hâu Giang, la province gère actuellement 47 classes d’anglais gratuites, réunissant plus de 1.450 apprenants.

VNA/CVN