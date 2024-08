Santé

Stratégie ambitieuse de la ville de Thu Duc en matière de santé

" En plus d'agrandir et de moderniser les installations médicales existantes, la ville de Thu Duc construira de nouveaux hôpitaux, en utilisant la haute technologie, vers des soins de santé intelligents" , a déclaré Nguyên Ky Phung, vice-président du Comité populaire de la ville de Thu Duc, à Hô Chi Minh-Ville, lors de la Conférence scientifique internationale "Santé intelligente, stratégie pour le développement de la médecine spécialisée dans le présent et le futur", tenue le 10 août à Thu Duc.

Selon Nguyên Ky Phung, l’écosystème médical de la ville de Thu Duc compte actuellement trois hôpitaux de classe I que sont l'Hôpital d'oncologie 2, l'Hôpital de la ville de Thu Duc et l'hôpital de Lê Van Thinh ; trois hôpitaux de classe II comprenant l'hôpital Lê Van Viêt, l'Hôpital militaire et civil de l'Est, l'Hôpital général régional de Thu Duc ; trois hôpitaux privés (dont deux hôpitaux internationaux) ; 32 postes médicaux ; 453 cliniques privées et 750 pharmacies.

Afin de fournir des services de santé de qualité, le Comité populaire de la ville de Thu Duc a publié en 2022 le projet "Développement du système de santé de la ville pour la période 2021-2030 associé à l'application de hautes technologies, des techniques spécialisées et de la science biomédicale de pointe".

À court terme, le secteur de la santé investira dans les ressources humaines et rénovera les établissements existants, les transformant en ceux aux normes internationales. On peut citer le projet de construction du Département de traitement de haute technologie de l'hôpital Lê Van Thinh avec un capital de près de 800 milliards de dôngs ; la transformation de l'hôpital municipal de Thu Duc et de l'hôpital Lê Van Viêt en hôpitaux de 1.000 lits. Chacun investira 3.000 milliards, sous forme de partenariat public-privé.

À long terme, la ville réservera 128 ha pour construire des installations médicales et un certain nombre de nouveaux hôpitaux afin de réduire la pression sur les établissements hospitaliers supérieurs, de répondre aux besoins d'examens et de traitements médicaux à Thu Duc et de soutenir les provinces voisines comme Binh Duong et Dông Nai…. Concrètement, Thu Duc propose de construire un hôpital psychiatrique ; un centre de soins psychiatriques ; un centre d'urgence 115; un hôpital spécialisé en traumatologie et orthopédie....

S'exprimant lors de la conférence, Nguyên Ngô Quang, directeur du Département de la science, de la technologie et de la formation (ministère de la Santé), a exhorté Hô Chi Minh-Ville et la ville de Thu Duc en particulier à promouvoir la santé numérique, dans le respect de l’éthique et de manière sûre, fiable, équitable et durable.

Texte et photos : Quang Châu/CVN