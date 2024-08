Hô Chi Minh-Ville récompense ses plus de 500 excellents élèves et enseignants

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 8 août une cérémonie pour féliciter et récompenser plus de 500 excellents élèves et enseignants et enseignants tuteurs des sélections de la ville pour l'année scolaire 2023-2024.

Lors des concours nationaux des meilleurs élèves de l'année scolaire 2023-2024, Hô Chi Minh-Ville a vu 110 de ses 167 élèves participants remporter des prix, dont 4 premiers, 19 deuxièmes, 39 troisièmes et 48 prix d'encouragement, située au 2e rang national.

Cette localité avait quatre projets participant au concours national de science et de technique, et tous ont décroché des prix : un premier, un troisième et deux quatrième.

En particulier, le projet de deux élèves du Lycée d'élite Lê Hông Phong qui avait gagné le premier prix de ce concours national a ensuite obtenu le deuxième prix au "Salon international des sciences et de l'ingénierie" (International Science and Engineering Fair - ISEF) aux États-Unis, le plus grand concours au monde en sciences avant l'université. Il s'agissait de la plus haute distinction décernée aux élèves de Hô Chi Minh-Ville après 12 ans de participation à ce terrain de jeu international.

D'après Nguyên Bao Quôc, directeur adjoint du Service municipal de l'éducation et de la formation, celui-ci se coordonne étroitement avec les secteurs concernés afin de travailler sur les mécanismes et politiques de récompense des élèves et enseignants ayant des résultats exceptionnels pour encourager les talents, améliorer sans cesse la qualité de l'éducation et donc des ressources humaines de la ville.

"Parallèlement, le secteur de l'éducation a également augmenté les investissements dans les installations et les équipements pédagogiques, créant des conditions favorables aux enseignants pour développer la qualité de l'enseignement et promouvoir le mouvement d'émulation parmi les élèves, au service du développement socio-économique de la ville et du pays", a-t-il indiqué.

Pour sa part, Nguyên Thi Lê, secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti et présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, a reconnu et hautement apprécié les résultats obtenus par le secteur de l'éducation et de la formation de la ville au cours de l'année dernière.

Selon elle, "les autorités municipales créent toujours des conditions favorables au développement du secteur éducatif, en prêtant attention à la découverte et à la promotion des élèves excellents, dans le but d'améliorer la qualité des ressources humaines de la ville et du pays".

Pour les élèves, en plus des efforts dans leurs études dans différents domaines : culturels, scientifiques et techniques, ils doivent également se cultiver en se dotant de compétences de vie...

Pour les enseignants, "ils doivent continuer à se perfectionner, à partager leurs expériences avec leurs collègues, à inspirer des générations d'enseignants à aimer davantage leur métier et à se consacrer à l'éducation", a-t-elle conclu.



Texte et photos : Quang Châu/CVN