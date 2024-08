Santé

Deuxième conférence scientifique sur l'athérosclérose au Vietnam

Tenue les 9 et 10 août 2024 à Nha Trang (Centre), la 2 e édition de la conférence scientifique "Gestion de l'athérosclérose : élargir les horizons à l'ère moderne" a attiré plus de 800 Professeurs, médecins et experts médicaux, infirmières, pharmaciens et techniciens du monde entier.

La conférence s'est concentrée sur des sujets d'actualité tels que l'impact du changement climatique sur l'athérosclérose, la dyslipidémie et la génétique de l'athérosclérose, ainsi que les facteurs de risque cardiaque liés aux comorbidités telles que l'obésité, le diabète, la stéatose hépatique et l'hypertension.

La conférence comprenait 25 sessions et 80 rapports rédigés par d'éminents professeurs et médecins partageant de nouvelles recherches sur les traitements de l'athérosclérose.

La conférence a également bénéficié de la participation de jeunes chercheurs talentueux provenant d'universités étrangères.

Le Professeur Truong Quang Binh, président de l’Association vietnamienne de l'athérosclérose, a déclaré que la conférence 2024 s'était focalisée sur le rôle important de la gestion de l'athérosclérose dans le contexte où cette maladie devient de plus en plus courante, avec 70 à 80% des décès liés à l'athérosclérose, soulignant la nécessité de la prévenir et de la dépister précocement via l’évaluation des risques génétiques et alimentaires, ainsi que des modes de vie.

Le Prof. Huynh Van Minh, président de l'Association vietnamienne de cardiologie, a déclaré que bien que l'Association de l'athérosclérose soit née après d'autres membres de l'Association vietnamienne de cardiologie, elle a connu de nombreux développements remarquables. "Grâce à cette 2e conférence scientifique, nous avons renforcé nos liens professionnels et avons été reconnus par d'autres pays du monde... En outre, les médecins vietnamiens ont mis à jour de nouvelles avancées dans le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles lipidiques", a-t-il estimé.

Texte et photos : Quang Châu/CVN