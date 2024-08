Le PM demande de se concentrer sur la réponse aux risques d’intempéries

Photo : VNA/CVN

Le télégramme, numéroté 78/CD-TTg, indique que depuis juillet, plusieurs localités du Nord et du Centre septentrional ont connu de nombreuses périodes prolongées de fortes pluies à grande échelle, provoquant des glissements de terrain, des crues soudaines et de profondes inondations dans de nombreux endroits, causant de graves dégâts en termes de vies humaines et d'infrastructure, affectant grandement la production et les activités quotidiennes des habitants.

Il rappelle que le gouvernement et le Premier ministre ont promulgué plusieurs résolutions et télégrammes demandant aux ministères, départements et localités concernés de travailler de manière proactive pour répondre aux risques d’intempéries et à surmonter les conséquences.

Afin de répondre de manière proactive aux éventuels fortes pluies, glissements de terrain et crues soudaines, le Premier ministre a demandé aux ministres, aux présidents des Comités populaires de niveau provincial, de continuer à diriger la mise en œuvre stricte des instructions pour assurer une sécurité absolue des vies et de limiter les pertes de biens des habitants et de l'État.

Le chef du gouvernement a ordonné aux autorités provinciales de contrôler minutieusement les zones résidentielles pour détecter rapidement les zones à hauts risques et évacuer les gens des zones dangereuses, de surveiller de près les évolutions des intempéries, de faire en sorte que les habitants, notamment ceux dans les régions reculées, soient informées des risques.

Il a également insisté sur la nécessité d’élaborer des scénarios d’action en cas de crues et d’inondations, de mener des préparatifs en matière de personnel et de matériel pour pouvoir effectuer rapidement des opérations de secourisme et de sauvetage en cas de nécessité, et résoudre les conséquences des intempéries.

Le Premier ministre a confié à son adjoint Trân Luu Quang de diriger directement les ministères, les départements et les localités pour poursuivre les travaux nécessaires à la réponse aux risques d’intempéries et au traitement des conséquences.

VNA/CVN