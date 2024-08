Agent orange : soutenir les victimes, la responsabilité de chacun

Le 10 août, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a rendu visite et offert des cadeaux aux pensionnaires du Centre de soins et de traitement des victimes de l’agent orange/dioxine de Hanoï, à l’occasion de la Journée des victimes vietnamiennes de l’agent orange/dioxine (10 août).

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a apprécié les efforts du personnel du Centre de soin et de traitement des victimes de l’agent orange/dioxine de Hanoï et de 26 autres centres de ce type dans l'ensemble du pays, avant de leur proposer de continuer à soigner et aider les victimes à avoir une meilleure vie.

Elle a également exhorté les autorités et secteurs à s'engager plus dans le règlement des conséquences de la guerre, notamment dans le soin et le traitement des victimes de l'agent orange/dioxine, ainsi que la mise en œuvre efficace des politiques sociales en leur faveur.

Entre 1961 et 1971, l'armée américaine a répandu au Sud du Vietnam environ 80 millions de litres de produits chimiques toxiques, dont 60% d'agent orange, contenant 366 kg de dioxine. Plus de 4,8 millions de Vietnamiens y ont été exposés, dont plus de 3 millions ont été des victimes directes, avec des conséquences transmises jusqu’à la 4e génération.

