Bà Ria-Vung Tàu gère les navires de pêche hors radars en haute mer

Le président du Comité populaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), Nguyên Van Tho, a présidé une réunion sur la mise en œuvre de la tâche de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

>> Bà Ria-Vung Tàu renforce l’application de technologies dans la gestion des navires de pêche

>> Binh Thuân se concentre sur l'enregistrement des navires de pêche

>> L’application eCDT pour une pêche plus responsable

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques, du 5 juillet au 1er août, 1.549 bateaux de pêche étaient hors radars des dispositifs de surveillance pendant plus de six heures à moins de 10 jours en mer.

Le commandement provincial des gardes-frontières a présidé et coordonné avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et les comités populaires des districts et des villes pour établir une liste des bateaux déconnectés et organiser une enquête, une vérification et un contrôle à leur égard.

En outre, les gardes-frontières contrôlent strictement 658 bateaux de pêche mesurant 15 mètres de long et 1.140 autres qui ne sont pas autorisés à opérer en haute mer.

Afin de contrôler strictement les bateaux de pêche, le Département provincial de l’agriculture et du développement rural a ordonné à la Direction des pêches et aux inspecteurs du département de surveiller la station côtière située dans la Direction des pêches 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Dans le même temps, il a demandé d’informer les forces et autorités locales du statut des bateaux dont la connexion faisait défaut et de traiter les cas conformément à la réglementation.

En outre, il doit se coordonner avec les localités pour inspecter et guider les gens dans l’accomplissement des procédures d’enregistrement de 1.140 bateaux de pêche ; renforcer les patrouilles et sanctionner strictement les violations.

VNA/CVN