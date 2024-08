Hô Chi Minh-Ville



Une boutique qui a fait don de plus de 10.000 áo dài à des femmes et filles en situation difficile

Depuis plus de deux ans, la boutique " Áo dài 0 dông" (Tunique traditionnelle des Vietnamiens à zéro dông) de Doàn Thi Nguyêt et de sa sœur, située rue Dang Van Bi, ville de Thu Duc, à Hô Chi Minh-Ville, a fait don de plus de 10.000 áo dài à de nombreuses femmes et filles en situation difficile. Cette boutique est ouverte tous les jeudis.

>> Plus de 6.000 femmes au défilé de l’ao dài

>> Lancement de la Semaine de l’ao dài 2024

>> Des créations respectueuses de l'environnement de l'ao dài présentées à Londres

Photo : phunuvietnam.vn

Doàn Thi Nguyêt a raconté qu'auparavant, lorsqu'elle était propriétaire d'une boutique de confection d'áo dài, elle avait rencontré une fillette malvoyante. "Lorsqu'elle a enfilé un +áo dài+ de ma boutique, j’ai remarqué que son visage était devenu radieux. À ce moment-là, j'ai déjà reconnu que mon travail pouvait apporter de la joie aux autres", se souvient-elle.

C'est également à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à coudre des áo dài pour les offrir aux jeunes filles handicapées. Elle a contacté des écoles spécialisées pour saisir leurs besoins et a ensuite pris les mesures appropriées. Elle a fait ce travail en silence pendant des années.

Plus tard, lorsqu'elle s'est rendue compte que beaucoup de gens n'avaient pas d'áo dài à porter, elle a ouvert la boutique "Áo dài 0 dông" à l'occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars) 2022 pour connecter des femmes ayant un áo dài mais ne l'utilisant plus et ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter.

Doàn Thi Trúc Linh, la sœur de Doàn Thi Nguyêt, a partagé que lorsqu'elles ont eu l'idée de créer cette boutique, elles avaient beaucoup de préoccupations. Par exemple, combien de temps la boutique peut être maintenue ? Est-ce que son nom est approprié ? Les deux sœurs étaient déterminées à surmonter les difficultés pour réaliser leur noble action.

Outre Doàn Thi Nguyêt et sa sœur, de nombreuses personnes ont fait don d'áo dài à leur boutique. Pas seulement des clientes fidèles, mais aussi de nombreuses femmes d'autres localités du pays. Une personne a même envoyé 100 áo dài en même temps à la boutique, a raconté Doàn Thi Nguyêt.

Chaque áo dài est soigneusement emballé, exprimant ainsi le sentiment et le respect de l'expéditeur. Chacun livré est une histoire émouvante. Doàn Thi Nguyêt n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'elle a vu des hommes et des femmes âgés main dans la main se rendre à sa boutique pour faire don de leurs áo dài de noces soigneusement conservés. Un jeune maçon a envoyé un áo dài à la boutique au lieu de l’offrir à sa sœur qui avait réussi au concours d’entrée à l'université. Il a décidé d’économiser de l’argent pour offrir à sa sœur un autre áo dài, a raconté la propriétaire de la boutique.

Photo : phunuvietnam.vn

Les áo dài usagés sont réparés, si nécessaire, lavés, puis triés afin que les personnes dans le besoin puissent facilement choisir. La plupart des clientes qui viennent à la boutique sont des personnes en difficulté, des vendeuses de billets de loterie, des gens qui font la vaisselle dans les restaurants, des vendeuses ambulantes…

Thùy Dung, vivant dans le quartier de Truong Tho, ville de Thu Duc, a dit : "Les +áo dài+ sont encore beaux, avec des designs variés. Ils sont repassés et accrochés au présentoir". Ici, je reçois toujours des conseils pour choisir le modèle qui me convient le mieux, a-t-elle expliqué. Toutes les femmes qui viennent à cette boutique ressentent la chaleur et la sincérité de la patronne.

VNA/CVN