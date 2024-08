L’application eCDT pour une pêche plus responsable

>> Khanh Hoà fait preuve d'une grande détermination dans la lutte contre la pêche INN

>> INN : Quang Binh se prépare à la prochaine visite de la délégation de la CE

>> Bà Ria-Vung Tàu renforce l’application de technologies dans la gestion des navires de pêche

Photo : Hoàng Nhi/VNA/CVN

L'initiative vise à renforcer la transparence de la traçabilité des produits et à lutter contre la pêche illégale.

Depuis mars, le port de pêche Cat Lo, situé dans la ville de Vung Tàu, utilise déjà l’application de traçabilité électronique eCDT. À ce jour, tous les propriétaires de bateaux de pêche et les capitaines l'ont installée, ce qui permet de valider la production de fruits de mer débarqués au port et de garantir l’origine des produits destinés à l’exportation, achetés par les entreprises via le port.

"Déclarer nos prises en mer est devenu beaucoup plus simple. Lorsqu’on attrape entre 50 et 100 kg de poissons, on les enregistre directement en mer. Du coup, une fois au port, plus besoin de faire de déclaration comme avant, c’est bien plus pratique", témoigne Trân Van An, un propriétaire de bateau de pêche en haute mer.

Hùynh Van Minh, propriétaire d’un bateau de pêche à Phuoc Hai, dans le district de Dât Do, explique que l’application eCDT remplace désormais le carnet de bord traditionnel des pêcheurs.

Au début, ils étaient quelque peu déconcertés par son utilisation, mais grâce aux conseils des agents de la pêche, des gardes-côtes et des autorités locales, ils ont rapidement appris à l’utiliser et à faire leurs déclarations de manière autonome.

"Cette application rend les déclarations vraiment faciles. Elle est très simple à installer. Lorsqu’on pêche en haute mer, il suffit d’éviter les zones interdites et de saisir les informations sur les captures dans l’application. Il est important de bien faire les déclarations, sinon on risque des amendes, et cette application nous aide à le faire", a-t-il constaté.

Le eCDT s’avère également très utile pour les autorités dans la gestion des entrées et sorties des navires, comme l’a souligné Nguyên Van Hô, directeur adjoint du Bureau de gestion du port de pêche de la province de Bà Ria-Vung Tàu.

"Passer de la pêche traditionnelle, transmise de génération en génération, à une pêche responsable respectant les lois et normes internationales n’a pas été simple pour les pêcheurs au début. Mais nous progressons peu à peu, et notre objectif final est de faire lever le carton jaune que la Commission européenne a imposé au Vietnam", a-t-il noté.

La mise en place de carnets de bord électroniques et de systèmes de traçabilité est essentielle pour assurer la transparence des captures et obtenir la levée du "carton jaune" infligé par la Commission européenne. Grâce au soutien des autorités, les pêcheurs de Bà Ria-Vung Tàu appliquent désormais ces mesures de manière rigoureuse lors de leurs sorties en mer.

VOV/VNA/CVN