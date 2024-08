Le Vietnam perfectionne l’arsenal juridique pour protéger les victimes de la traite

La lutte contre la traite des êtres humains et le soutien aux victimes de la traite des êtres humains font partie des tâches clés que le Vietnam et les pays du monde entier privilégient et mettent en œuvre activement, notamment en perfectionnant les systèmes juridiques pertinents.

Le sous-colonel Dinh Van Trinh, chef adjoint de la division 5 du Département de la police criminelle du ministère de la Police, a déclaré que de concert avec la promulgation de la Loi sur la prévention et le contrôle de la traite des êtres humains et les lois connexes, le Vietnam est l’un des premiers pays à avoir signé les conventions et protocoles de l’ONU, les protocoles d’accord (MoU) de l’ASEAN et des pays de la région, ainsi que les accords de coopération avec les pays concernés.

Le pays a renforcé la coopération bilatérale et multilatérale en matière de prévention et de contrôle de la traite des êtres humains, démontrant l’engagement du Vietnam à mettre en œuvre les traités internationaux et reflétant sa profonde compréhension de l’importance de construire un système juridique solide pour protéger les personnes les plus vulnérables.

En particulier, le Code pénal de 2015 (amendé et complété en 2017) renforce les dispositions relatives à la traite des êtres humains, en les alignant plus étroitement sur les traités internationaux auxquels le Vietnam a adhéré. Il s’agit d’avancées importantes dans l’établissement d’un cadre juridique spécialisé pour lutter contre les crimes de traite des êtres humains.

Ces outils juridiques décrivent clairement les mesures de prévention et de contrôle des crimes de traite des êtres humains, mais stipulent également la protection et le soutien aux victimes, y compris l’éducation communautaire ainsi que la fourniture de services juridiques et psychosociaux.

Grâce à ces efforts, le Vietnam a obtenu des résultats positifs dans ce domaine. Les statistiques du Comité de pilotage du gouvernement pour la prévention et le contrôle de la criminalité révèlent que le Vietnam a détecté et enquêté sur environ 2.400 cas de traite des êtres humains impliquant 3.800 délinquants et 5.700 victimes au cours de la période 2014-2023. Le nombre de cas de traite d’êtres humains a considérablement diminué chaque année, en particulier depuis 2018.

Cependant, la situation de la traite d’êtres humains au Vietnam reste complexe. Le département a signalé qu’au cours des six premiers mois de 2024, 35 cas de traite d’êtres humains impliquant 78 délinquants et 103 victimes ont été détectés et ont fait l’objet d’une enquête dans tout le pays. Outre les méthodes traditionnelles, les criminels utilisent de plus en plus les plateformes de médias sociaux et les applications Internet pour atteindre les victimes. Les activités criminelles deviennent plus sophistiquées, organisées et transnationales.

Une tâche politique importante

La lutte contre la traite d’êtres humains est considérée comme une tâche politique importante pour les autorités de tous les niveaux et de tous les secteurs, la police criminelle étant en première ligne.

Les forces se concentrent sur la mise en œuvre d’une période de pointe pour attaquer et réprimer les crimes de traite d’êtres humains en 2024, du 1er juillet au 30 septembre.

Selon un rapport du Département politique du haut commandement des gardes-frontières, pas moins de 1.589.724 personnes ont reçu des informations relatives aux lois et aux risques de crimes de traite d’êtres humains.

Les efforts de sensibilisation aux postes-frontières ont empêché 926 citoyens de traverser la frontière parce qu’ils ont reconnu le risque d’être victimes de la traite.

Le Haut Commandement a demandé à ses unités de renforcer les patrouilles et de contrôler étroitement les zones frontalières, les postes frontières et les zones côtières afin de détecter rapidement les passages illégaux des frontières et la traite transfrontalière des êtres humains.

En conséquence, 2.274 cas impliquant 9.137 personnes impliquées dans des passages illégaux des frontières ont été détectés et traités. Les cas susmentionnés présentent un risque élevé de devenir victimes de réseaux de traite d’êtres humains.

Les forces de garde-frontières ont arrêté et traité 208 cas impliquant 118 suspects, secouru, accueilli, soutenu et transféré 375 victimes et victimes présumées.

