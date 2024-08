Le Comité permanent de l'Assemblée nationale cherche des solutions à la cybercriminalité

Photo : VNA/CVN

Répondant aux préoccupations concernant la cybercriminalité, le ministre de la Police, Luong Tam Quang, a qualifié ce problème de défi sécuritaire non traditionnel important dans le monde entier.

Il a déclaré que les Nations unies proposaient une Convention internationale sur la cybercriminalité, qui sera signée dans un avenir proche, et que le ministère vietnamien de la Police serait parmi les signataires.

Selon lui, une mesure clé consiste à promouvoir l'utilisation de comptes d'identification électronique pour les citoyens, qui servent d'identifiants numériques dans diverses activités. Le ministère travaille également à l'intégration de la base de données nationale sur la population pour vérifier les informations, nettoyer les comptes bancaires et éliminer les faux comptes et les cartes SIM indésirables.

Une responsabilité collective

Le ministère de la Police renforce également ses forces de cybersécurité et de prévention de la criminalité de haute technologie dans les 63 villes et provinces du pays, a-t-il déclaré, soulignant que la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité de haute technologie est une responsabilité collective de l'ensemble du système politique, des ministères, des agences et des autorités locales.

En réponse à une question sur le faible taux d'acceptation des recours judiciaires, le procureur général du Parquet populaire suprême Lê Minh Tri a attribué cela à la complexité des affaires administratives, en particulier celles impliquant des questions foncières qui représentent 70 à 80% de la charge de travail. Les affaires administratives sont intrinsèquement complexes, impliquant de nombreux documents juridiques de diverses périodes qui changent fréquemment.

Cette complexité pose des défis dans l'évaluation des preuves et l'application de la loi, a-t-il déclaré.

Une solution fondamentale consiste à compléter et à ajuster la loi sur les procédures administratives pour la rendre plus solide et plus applicable, a-t-il ajouté.

VNA/CVN