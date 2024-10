L'Inspection du gouvernement promeut la coopération avec l'ACA d'Égypte

Lors de la réunion, Duong Quôc Huy a souligné que l'Inspection du gouvernement attachait toujours de l'importance à la promotion de la coopération internationale dans la prévention de la corruption, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion de l'État et de construire un environnement socio-économique sain.

L'Inspection du gouvernement apprécie la coopération durable avec l'ACA d'Égypte au cours de ces dernières années. La visite de cette délégation était une occasion précieuse pour les deux parties de partager leurs expériences face aux défis liés à la lutte contre la corruption, a-t-il déclaré.

Les deux agences ont partagé leur joie de prolonger leur protocole d'accord de coopération.

Selon Duong Quôc Huy, ce protocole d'accord constitue une base permettant de partager et d'échanger des expériences et des mesures pratiques pour lutter contre la corruption dans chaque pays, tout en promouvant la coopération entre l'Inspection du gouvernement vietnamien et l'Autorité de contrôle administratif d'Égypte dans les prochaines années.

Pour sa part, Tamer El Fargany a souligné que le peuple égyptien admirait toujours le Vietnam pour ses réalisations dans la construction du pays. Il a émis l'espoir que cette visite serait une occasion précieuse d'apprendre davantage d'expériences pratiques dans la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que dans le travail d'édification nationale du Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir des relations d'amitié et de coopération efficaces dans les temps à venir.

Lors de la réunion, les deux parties ont échangé des informations et des expériences en matière de lutte contre la corruption.

