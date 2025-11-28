Le Vietnam à la 26e Conférence des chefs des armées de terre de l'ASEAN

Sur l’invitation du général de division Cai Dexian, chef d’état-major de l’Armée de terre de Singapour, une délégation de haut rang de l’Armée populaire du Vietnam, conduite par le général de corps d’armée Nguyên Van Nghia, chef d’état-major général adjoint, a participé à la 26ᵉ Conférence des chefs des armées de terre de l’ASEAN (ACAMM-26), tenue du 25 au 28 novembre à Singapour.

Placée sous le thème "Construire une coopération régionale en matière d’assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe", la conférence a réuni les dirigeants des armées de terre de l’ASEAN pour discuter des mesures conjointes face au changement climatique et aux catastrophes naturelles, ainsi que de la coopération civilo-militaire dans les missions d’assistance humanitaire et de secours. Une déclaration commune a été adoptée, affirmant que l’assistance humanitaire constitue une responsabilité partagée essentielle pour la paix et la stabilité régionales.

Lors de son intervention, le général de corps d’armée Nguyên Van Nghia a souligné le rôle de premier intervenant de l’armée de terre face aux aléas climatiques. Partageant l’expérience du Vietnam, il a qualifié l’assistance humanitaire de "mandat sacré" et a appelé à renforcer le partage d’expériences et les mécanismes multilatéraux pour concrétiser la vision "Une ASEAN, une réponse". Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à coopérer activement pour le développement durable de la région.

En marge de la conférence, le chef de la délégation vietnamienne a mené des entretiens bilatéraux avec ses homologues de Singapour, de Thaïlande et du Brunei, afin de promouvoir la coopération dans les domaines de la formation, de la cybersécurité et du secours.

Par ailleurs, lors de la clôture de la 33ᵉ compétition de fusiliers des armées de l’ASEAN (AARM-33), également organisée à Singapour, Nguyên Van Nghia a félicité l’équipe vietnamienne pour ses performances remarquables, avec un total de 32 médailles, dont 12 d’or.

