Brunei considère le Vietnam comme un partenaire fiable au sein de l’ASEAN

À l’occasion de la visite d’État au Vietnam du sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, du 30 novembre au 2 décembre, l’ambassadeur du Vietnam à Brunei, Trân Anh Vu, a accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) une interview sur les significations de cette visite ainsi que sur les résultats de coopération remarquables entre les deux pays.

Sur invitation du président vietnamien, Luong Cuong, le sultan Hassanal Bolkiah effectuera une visite d’État au Vietnam du 30 novembre au 2 décembre 2025. Cette visite réaffirmera la détermination des deux pays à consolider et approfondir leurs relations d’amitié et de coopération dans tous les domaines, depuis l’élévation de leurs relations bilatérales au niveau de Partenariat intégral en 2019.

La visite sera notamment une occasion pour les deux parties d’échanger des mesures visant à consolider et approfondir leur coopération dans les domaines prioritaires tels que la politique et la diplomatie, la défense et la sécurité, l’énergie, l’industrie Halal, le tourisme et les échanges entre les populations.

Pour Brunei, cette visite témoignera de l’importance qu’il accorde au Vietnam, considéré comme un partenaire fiable au sein de l’ASEAN. Pour le Vietnam, l’accueil du Sultan contribuera au renforcement de la coopération multiforme entre les deux pays, tout en soutenant la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.

Depuis l’élévation des relations au niveau de Partenariat intégral en 2019, les deux pays ont renforcé leur coopération dans tous les domaines. La coopération politique et diplomatique s’est consolidée grâce aux échanges de délégations et aux contacts de tous niveaux.

La coopération économique a également enregistré de nombreux progrès. Le commerce bilatéral pour la période 2023-2025 a dépassé l’objectif de 500 millions de dollars, atteignant plus de 670 millions de dollars en 2024.

La coopération en matière de défense et de sécurité a obtenu des résultats positifs grâce à la mise en œuvre de mémorandums d’entente.

La coopération dans l’éducation et les échanges entre les populations contribue de manière importante au renforcement des relations d’amitié. Le vietnamien est actuellement la seule langue d’Asie du Sud-Est enseignée à l’Université de Brunei Darussalam (UBD).

Le Vietnam et Brunei disposent d’un large potentiel de coopération dans la transition énergétique, l’économie verte et circulaire, conformément à leurs engagements de réduction des émissions et de développement durable. Les deux pays se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

L’économie numérique, la science, la technologie et l’innovation constituent également des domaines prometteurs. Brunei poursuivra la mise en œuvre de sa "Brunei Vision 2035", visant à construire un pays intelligent grâce aux applications numériques.

Photo : CTV/CVN

Au sein de l’ASEAN, des Nations unies et d’autres forums multilatéraux, le Vietnam et Brunei continueront de renforcer leur coordination afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement aux niveaux régional et mondial.

L’accession du Vietnam à des postes importants, notamment l’accueil de l’APEC 2027 et son élection comme membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2026-2028, ainsi que le rôle de coordinateur de la coopération ASEAN - UE par Brunei, offrent des opportunités de renforcer les échanges et la coordination au sein des mécanismes et forums de coopération multilatérale dans la période à venir.

VNA/CVN