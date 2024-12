Des députés vietnamiens étudient les politiques canadiennes pour les minorités ethniques

Une délégation du Conseil des affaires ethniques de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam effectue un voyage de travail au Canada du 3 au 13 décembre pour en savoir plus sur ses politiques liées à l'attribution, à la gestion et au développement des moyens de subsistance des groupes ethniques minoritaires.

Le voyage fait partie d'un programme de coopération plus large entre l'AN vietnamienne et le gouvernement du Canada, facilité par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le projet de partenariat d'assistance technique - Mécanisme de déploiement d'experts (TAP-EDM) du Canada.

TAP-EDM est une initiative mondiale axée sur les minorités ethniques et les politiques forestières.

Il s'agit du deuxième projet du Canada consacré au Vietnam, visant à renforcer les capacités des agences vietnamiennes, en particulier du Conseil des affaires ethniques. Son objectif est d'élaborer des politiques qui garantissent les moyens de subsistance des communautés ethniques vivant dans les forêts et en dépendant, tout en protégeant et en développant durablement les ressources forestières et les terres.

Au cours de la première semaine, la délégation a tenu des réunions productives à Alinea, qui gère le projet, ainsi qu'avec plusieurs ministères et agences canadiens impliqués dans les relations avec les autochtones et la gestion des ressources naturelles.

Les deux parties ont reconnu que même si les histoires et les processus de développement des minorités ethniques vietnamiennes et des peuples autochtones canadiens diffèrent, leurs efforts politiques et législatifs partagent un objectif commun : assurer les moyens de subsistance de ces communautés et faire respecter les lois qui les soutiennent.

Le Professeur Jon Unruh de l'Université McGill, conseiller pour le projet, a souligné les études de cas exemplaires du Canada qui fournissent à la délégation vietnamienne des informations techniques qui pourraient être appliquées au Vietnam.

Il a également informé qu'un prochain séminaire est prévu pour janvier 2025 à Hanoi, où les progrès du projet seront examinés et les prochaines étapes décrites.Le vice-président du conseil, Quang Van Huong, a également révélé un plan visant à organiser une séance d'information avec les ministères concernés à leur retour.

Cette séance abordera les défis liés à l'application des politiques et proposera les ajustements nécessaires pour garantir que les politiques du Parti atteignent plus rapidement les communautés ethniques.

La semaine prochaine, la délégation poursuivra son voyage de travail à Vancouver, où des politiques efficaces pour les communautés autochtones sont en cours d’élaboration.

