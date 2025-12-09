République tchèque : le milliardaire Andrej Babis nommé Premier ministre

Le milliardaire Andrej Babis a retrouvé le poste de Premier ministre de la République tchèque mardi 9 décembre, deux mois après des élections législatives remportées par son parti ANO et quatre ans après avoir perdu le pouvoir. M. Babis, 71 ans, qui avait déjà dirigé le pays de 2017 à 2021, a été officiellement nommé par le président Petr Pavel.

>> Les présidents tchèque et ukrainien discutent de leur coopération et de la situation en Ukraine

>> République tchèque : marché de Noël à Prague

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je promets à tous les citoyens de la République tchèque de défendre leurs intérêts, tant au niveau national qu'international", a-t-il déclaré face aux médias venus assister à la cérémonie d'investiture.

Ne disposant pas de la majorité suffisante pour gouverner seul - avec 80 sièges sur 200 -, il a signé un accord de coalition avec les partis eurosceptiques d'extrême droite SPD et de droiteAQLa Voix des automobilistes.

Né à Bratislava le 2 septembre 1954, M. Babis avait choisi la nationalité tchèque après la division de la Tchécoslovaquie en deux en 1993, et est entré en politique en 2011 en fondant le mouvement Action des citoyens mécontents (ANO, "Oui" en tchèque).

Après sa courte défaite aux législatives de 2021, il avait échoué à se faire élire président en 2023 contre Petr Pavel. Ce dernier avait posé comme exigence pour le nommer chef du gouvernement de trouver une solution aux possibles conflits d'intérêts avec ses activités d'homme d'affaires.

La semaine dernière, M. Babis a donc annoncé qu'il allait transférer les activités de son conglomérat au sein d'une structure indépendante, en attendant que ses enfants en héritent, une décision dont M. Pavel s'est déclaré satisfait.

APS/VNA/CVN