Ukraine : le Kremlin confirme la visite de l'émissaire américain Witkoff à Moscou la semaine prochaine

Le Kremlin a confirmé mercredi 26 novembre la visite à Moscou la semaine prochaine de l'émissaire spécial américain Steve Witkoff afin d'y discuter avec Vladimir Poutine du plan pour trouver une issue à la guerre en Ukraine.

>> La Russie prête à discuter en détail du nouveau plan de paix pour l'Ukraine

>> Zelensky se dit prêt à faire évoluer le plan de paix proposé en "accords plus approfondis"

"Un accord préliminaire a été atteint sur sa visite à Moscou la semaine prochaine", a déclaré le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, à la télévision publique russe. Il a précisé qu'un certain "nombre d'autres représentants de l'administration" américaine liés au dossier ukrainien accompagneraient M. Witkoff dans ce déplacement que Donald Trump a annoncé mardi 25 novembre.

AFP/VNA/CVN

