États-Unis et Ukraine s'accordent sur un cadre de sécurité

Le département d'État américain a déclaré vendredi 5 décembre que les négociateurs américains et ukrainiens réunis pendant deux jours en Floride s'étaient mis d'accord sur un cadre de dispositions en matière de sécurité.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Pendant deux jours, l'envoyé spécial pour la paix Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine Roustem Oumerov et le chef d'état-major général Andriy Hnatov pour des discussions constructives sur la mise en place d'une voie crédible vers une paix durable et juste en Ukraine", a-t-il dit dans un communiqué.

À l'occasion de cette sixième réunion en deux semaines, M. Oumerov "a réaffirmé que la priorité de l'Ukraine était de parvenir à un accord qui protège son indépendance et sa souveraineté, garantisse la sécurité des Ukrainiens et fournisse une base stable pour un avenir démocratique prospère", a-t-on ajouté.

Les participants ont discuté des résultats de la récente réunion entre les États-Unis et la Russie. Ils se sont également mis d'accord sur le cadre des dispositions en matière de sécurité et ont discuté des capacités de dissuasion nécessaires pour maintenir une paix durable.

Les deux parties ont convenu que tout progrès réel vers un accord dépendait de la volonté de la Russie de s'engager sérieusement en faveur d'une paix à long terme, notamment par des mesures visant à apaiser les tensions et à mettre fin aux tueries.

Américains et Ukrainiens ont également examiné séparément le "programme pour la prospérité future", qui vise à soutenir la reconstruction de l'Ukraine après le conflit, les initiatives économiques conjointes entre les États-Unis et l'Ukraine et les projets de relance à long terme.

Les négociateurs poursuivront leurs discussions ce samedi 6 décembre, selon le communiqué.

Ces discussions se déroulent à Miami, en Floride, selon des informations précédentes relayées par la presse locale.

Xinhua/VNA/CVN