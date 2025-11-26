Trump envoie son émissaire à Moscou dans l'espoir de finaliser le plan de paix en Ukraine

Le président des États-Unis Donald Trump a déclaré mardi 25 novembre avoir chargé son envoyé spécial Steve Witkoff de rencontrer le président russe Vladimir Poutine à Moscou dans l'espoir de finaliser un accord de paix visant à mettre fin à la crise ukrainienne.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Dans l'espoir de finaliser ce plan de paix, j'ai chargé mon envoyé spécial Steve Witkoff de rencontrer le président Poutine à Moscou et, dans le même temps, le secrétaire à l'Armée Dan Driscoll rencontrera les Ukrainiens", a écrit M. Trump dans un message publié sur son réseau social Truth Social.

"Le plan de paix initial en 28 points, rédigé par les États-Unis, a été affiné grâce aux contributions supplémentaires de toutes les parties, et il ne subsiste plus que quelques points de désaccord", a indiqué M. Trump, ajoutant que son équipe avait réalisé "d'énormes progrès" au cours de la semaine dernière.

M. Trump a dit espérer rencontrer bientôt M. Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais seulement lorsque l'accord de paix sera finalisé ou en phase finale.

Le plan de paix en 28 points proposé par les États-Unis a été dévoilé la semaine dernière.

À la suite de sa publication, des représentants des États-Unis, de l'Ukraine et de plusieurs pays européens se sont réunis dimanche à Genève pour discuter du plan.

Le secrétaire à l'Armée Dan Driscoll a tenu lundi et mardi des discussions avec des responsables russes à Abou Dhabi au sujet du plan, selon un communiqué de l'armée américaine.

Xinhua/VNA/CVN