L'Iran va tenir prochainement une série de consultations politiques avec l'Égypte

L'Iran et l'Égypte ont convenu d'organiser prochainement une nouvelle série de consultations politiques bilatérales, a déclaré dimanche 7 décembre le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

>> L'Iran assure rester attaché à l'accord de garanties avec l'AIEA

>> Iran : un accord sur le nucléaire est possible via des négociations indirectes avec les États-Unis

>> L'Iran et la Turquie s'accordent pour construire une liaison ferroviaire stratégique

Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, M. Baghaï a déclaré que cet accord avait été conclu samedi 6 décembre lors d'un entretien téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et son homologue égyptien Badr Abdelatty. Il n'a pas précisé quand ni où ces consultations auraient lieu.

La conversation a porté sur les relations bilatérales et les derniers développements au Moyen-Orient, a déclaré M. Baghaï, qualifiant la décision de reprendre les consultations politiques d'"avancée importante".

Les deux ministres ont exprimé leur inquiétude face aux actions militaires israéliennes à Gaza et au Liban, qui, selon eux, se poursuivent malgré les accords de cessez-le-feu conclus avec le groupe palestinien Hamas et le mouvement libanais Hezbollah, selon M. Baghaï et un communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères.

Le communiqué iranien a accusé Israël d'"agressions continues" et de "violations répétées des cessez-le-feu" et a exhorté la communauté internationale à agir immédiatement pour mettre fin aux opérations militaires israéliennes.

Le programme nucléaire iranien a également été abordé, Téhéran réaffirmant ses positions établies. Dans un communiqué séparé, le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que M. Abdelatty avait appelé à la reprise des négociations en vue d'un accord global sur le programme nucléaire iranien qui tienne compte des intérêts de toutes les parties et renforce la sécurité et la stabilité régionales.

M. Abdelatty a lancé le même appel vendredi lors d'un entretien téléphonique avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a ajouté le communiqué égyptien.

L'Iran et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980 après la révolution islamique en Iran et la signature du traité de paix entre l'Égypte et Israël l'année précédente. Ces dernières années, les deux parties ont manifesté la volonté d'améliorer leurs relations.

Xinhua/VNA/CVN