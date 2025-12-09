L'Assemblée des Nations unies pour l'environnement s'ouvre au Kenya

La septième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (ANUE-7) s'est ouverte lundi 8 décembre à Nairobi, la capitale kényane, dans un contexte d'appels à une solution durable aux menaces croissantes qui pèsent sur la planète.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Près de 6.000 délégués, dont des responsables de l'environnement et des représentants d'agences multilatérales, du monde universitaire, de l'industrie et de la société civile, participent à cette conférence de cinq jours sur le thème "Promouvoir des solutions durables pour une planète résiliente".

Dans un message vidéo, la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina J. Mohammed, a souligné l'urgence de lutter contre les menaces écologiques telles que le changement climatique, la perte d'habitats naturels et la pollution afin d'assurer un avenir résilient à l'humanité.

"Nous devons agir de toute urgence pour préserver la santé de notre planète. Il est temps d'investir dans un climat stable et des écosystèmes florissants, en veillant à ce que le multilatéralisme produise des résultats tangibles pour les populations et la planète", a préconisé Mme Mohammed.

En tant qu'organe décisionnel le plus élevé au monde sur les questions liées à l'environnement, l'ANUE se tient depuis 2014 et compte parmi ses membres les 193 États membres de l'ONU.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au cours de l'édition de cette année, les délégués discuteront de 15 projets de résolution et de trois projets de décision appelant à une protection renforcée des glaciers, à une production durable des métaux et des minéraux, et à la réduction de l'empreinte écologique de l'intelligence artificielle.

La gestion durable des ressources transfrontalières en eau douce, la transition vers l'économie circulaire, les espèces migratrices, la gouvernance des océans et la justice climatique font partie des thèmes qui seront abordés.

Le président de l'ANUE-7, Abdullah Bin Ali Al-Amri, a déclaré que le forum donnerait une impulsion à l'agenda mondial en faveur de l'environnement, guidé par la science et l'esprit de consensus.

Le renforcement des accords multilatéraux sur l'environnement et la promotion de l'inclusion et de la coopération occuperont une place centrale lors de l'assemblée afin d'aider à tracer des voies résilientes pour la planète et ses habitants, selon M. Abdullah.

Xinhua/VNA/CVN