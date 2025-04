Sud

Tourisme net zéro : des initiatives exemplaires à Bên Tre et Bà Ria - Vung Tàu

Le tourisme net zéro, qui vise à ramener les émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro grâce à des mesures de réduction et de compensation, attire de plus en plus d'attention en tant que solution clé pour le développement durable.

Un exemple concret est celui des "Net Zero Tours Bên Tre", organisés par la société C2T dans cette province du Sud, en collaboration avec plusieurs experts.

Ces circuits permettent aux visiteurs de découvrir la vie fluviale locale, des villages artisanaux, d’écouter de la musique traditionnelle "đờn ca tài tử" (chant des amateurs), de déguster du thé au miel, des fruits tropicaux, ou encore des bonbons à la noix de coco… Toutes les expériences sont conçues pour être respectueuses de l’environnement : déplacements à vélo, utilisation de vaisselle en matériaux naturels (coques de noix de coco, feuilles de palmier), etc. Les touristes apprennent également à calculer leur empreinte carbone et à la compenser par des actions concrètes : ramassage de déchets, plantation de jeunes cocotiers, ou encore achat de produits agricoles locaux.

Diverses mesures

Dans la province méridionale de Bà Ria - Vung Tàu, le site Suoi Rao Ecolodge (district de Châu Duc) a été labellisé "Station touristique neutre en carbone - Net Zero Station" par l’Institut municipal de recherche en innovation et applications pour les entreprises de Hô Chi Minh-Ville. L'écolodge met en œuvre diverses mesures telles que la plantation d’arbres, la protection forestière et l’amélioration de la qualité des sols pour réduire et compenser ses émissions de carbone.

Selon Truong Minh Huy Vu, directeur de l’Institut de recherche et de développement de Hô Chi Minh-Ville, la transition vers un tourisme net zéro exige des actions collectives, une feuille de route à moyen et long termes, et surtout un soutien politique affirmé. Il est crucial d’investir dans les infrastructures écologiques, d’attirer des financements verts et de créer un environnement propice au développement du tourisme durable.

Nguyên Quôc Ky, président du groupe Vietravel, insiste sur la nécessité pour les entreprises de promouvoir un tourisme vert grâce à des initiatives "Go Green" - zéro déchet, zéro pollution. Vietravel illustre cet engagement par des actions telles que la distribution de sacs biodégradables, le nettoyage de sites touristiques et le choix de destinations respectueuses de l'environnement.

L'agence a lancé un produit phare : "Le train des 50 ans - Un voyage à travers les cultures", une excursion thématique incluant le site Blue Diamond, entièrement alimenté à l'énergie solaire. Ce circuit offre une immersion dans la nature tout en cultivant la conscience écologique des voyageurs, un concept primé au concours de design touristique du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville pour le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

Face à l'urgence climatique, le tourisme net zéro apparaît comme une orientation incontournable, conjuguant valorisation du patrimoine, expérience locale et responsabilité environnementale.

