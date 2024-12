Le 80e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam célébré en France

>> Célébration du 80e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam au Bruneï

>> Le 80e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam célébré en République tchèque

>> Les jeunes de l'armée doivent avoir des aspirations et jouer un rôle majeur dans le développement du pays

Photo : VNA/CVN

Présentant lors de l'événement, l'ambassadeur vietnamien Dinh Toàn Thang a rappelé les huit décennies d'histoire de l'APV qui n'a cessé de se développer, démontrant le courage d'une armée révolutionnaire et d'une force politique spéciale absolument fidèle au Parti, à l'État et au peuple.

Cette célébration est une opportunité pour le Vietnam de promouvoir la valeur d'un pays pacifique qui a travaillé en étroite collaboration avec tous les membres de la communauté internationale et a apporté des contributions complètes à la coopération, au développement et à la compréhension mutuelle à travers le monde, a-t-il souligné.

En ce qui concerne la coopération en matière de défense entre le Vietnam et la France, le diplomate l'a décrite comme un pilier essentiel des relations bilatérales, créant une forte dynamique de coopération pour la paix et le développement dans la région indo-pacifique et dans le monde.

Coopération de défense avec plus de 100 pays

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, l'attaché de défense vietnamien, le lieutenant-colonel Lê Manh Quyên, a souligné l'intégration internationale proactive de l'APV au cours des dernières années, affirmant que la diplomatie de défense était un canal important pour construire et consolider la confiance stratégique ainsi que développer des relations amicales avec les pays et les organisations internationales, contribuant à améliorer la position et le prestige du pays, du peuple et de l'APV sur la scène mondiale.

À ce jour, le Vietnam s'est engagé dans divers forums et mécanismes militaires et de défense multilatéraux régionaux et internationaux. Le pays entretient de relations de coopération de défense avec plus de 100 pays à travers le monde, a-t-il ajouté.

Félicitant le Vietnam à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'APV, le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre française, le général de brigade Stéphane Richou, a salué la coopération de défense en constant développement entre les deux armées. Il a déclaré que le Vietnam et la France maintenaient une collaboration dans divers domaines, notamment la formation, la médecine militaire, les missions de maintien de la paix de l'ONU, l'industrie de la défense et le règlement des conséquences laissées par la guerre.

En outre, ils ont efficacement maintenu un dialogue stratégique annuel et un mécanisme de coopération en matière de défense Vietnam-France au niveau vice-ministériel, a-t-il ajouté.

La coopération et l'amitié entre les deux pays, notamment dans le domaine de la défense, ont progressé ces dernières années, a-t-il fait remarquer.

VNA/CVN