Le leader du Parti exhorte à édifier l’Armée populaire vietnamienne politiquement solide

Participant jeudi 12 décembre à Hanoï à une cérémonie marquant le 80 e anniversaire du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam (APV), le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a hautement apprécié le rôle et les contributions du système des organismes politiques, des responsables politiques et des commissaires politiques au sein de l’Armée.

>> Le leader du Parti au 80e anniversaire du Département général de politique

Photo : VNA/CVN

Soulignant le rôle du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam, il lui a demandé de promouvoir constamment ses traditions glorieuses, ainsi que les belles traditions de la nation et de l'héroïque Armée populaire du Vietnam, contribuant ainsi à répondre aux exigences et aux tâches d’édification de l'Armée et de défense de la Patrie dans la nouvelle ère.

Il l’a en outre exhorté à faire un bon travail de conseil pour contribuer à l’organisation réussie des congrès du Parti à tous les niveaux pour la période 2025-2030 au sein de l’Armée.

Rationalisation de la structure du système politique

Organiser avec succès ces congrès constitue une tâche politique clé, qui contribuera considérablement à la réussite du XIVe Congrès national du Parti, tout en permettant de consolider et d'améliorer les capacités des comités et organisations du Parti à tous les niveaux au sein de l’Armée, selon le leader du Parti.

Photo : VNA/CVN

L’organisation du Parti de l’Armée doit être exemplaire dans la mise en œuvre des préconisations du Parti sur l’édification et la rectification du Parti et du système politique, la promotion du mouvement de l'étude et du suivi de la pensée, de l'éthique et du style du Président Hô Chi Minh, la poursuite de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, a-t-il déclaré.

Tô Lâm a demandé au Département général de politique d’œuvrer pour améliorer la qualité de l'éducation politique et idéologique dans l'ensemble de l'Armée, pour que les officiers et les soldats aient toujours une volonté politique inébranlable et soient absolument loyaux envers la Patrie, le Parti, l'État et le peuple.

Photo : VNA/CVN

Le Parti, l'État et le peuple sont toujours convaincus que le Département général de politique de l'Armée accomplirait avec succès toutes les tâches confiées, serait toujours digne des sentiments et de la confiance spéciaux du Parti, de l'État et du peuple, a conclu le leader du Parti.

À cette occasion, Tô Lâm a décerné l’Ordre de l’Indépendance de première classe au Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam.

Auparavant, grâce à ses réalisations exceptionnelles, le Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam avait reçu l’Ordre de l'Étoile d'or, deux Ordres Hô Chi Minh, trois Ordres de la Défense de la Patrie, ainsi que l’Ordre de la Liberté de première classe du Laos.

VNA/CVN