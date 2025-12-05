De fortes pluies font craindre crues soudaines et glissements de terrain dans le Centre

De fortes pluies, provoquées par une vague de froid et de forts vents d’altitude ces derniers jours, ont accru le risque de crues soudaines et de glissements de terrain dans sept villes et provinces du Centre du Vietnam, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

>> Les inondations font quelque 350 morts en Asie du Sud-Est

>> L’air froid glisse vers le Nord, de fortes pluies sont à l’approche dans le Centre

>> Lâm Dông : inondations majeures et interruption du trafic sur la Route nationale 1A

Photo : VNA/CVN

Le NCHMF a signalé que de vastes zones des villes et provinces de la région, telles que Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoà et Lâm Dông, ont connu trois jours consécutifs de fortes pluies, saturant les sols et faisant craindre de graves inondations.

Au cours des dernières 24 heures, les précipitations ont dépassé 100 mm dans certaines zones, atteignant notamment 188 mm à Tra Leng (Dà Nang), 186,6 mm à Son Long (Quang Ngai) et 166,6 mm à Phan Dung (Lâm Dông).

Les métérologues prévoient de nouvelles pluies le 5 décembre, avec des cumuls attendus de 5 à 15 mm à Huê, Dà Nang, Dak Lak, Khanh Hoà et Lâm Dông, et potentiellement plus de 30 mm par endroits à Quang Ngai et Gia Lai.

Les autorités ont indiqué que la saturation des sols accroît le risque de crues soudaines et de glissements de terrain, en particulier dans les zones montagneuses.

La province de Lâm Dông a déploré deux décès et d’importants dégâts le 4 décembre. Selon les autorités locales, environ 3.296 maisons ont été inondées, plus de 3.357 ha de cultures endommagés, plus de 4.000 têtes de bétail tuées ou emportées par les eaux et au moins 24 bateaux de pêche ont coulé. Seize glissements de terrain et des dégâts sur les routes et quatre petits ponts ont perturbé la circulation et contraint 860 familles à évacuer.

À Khanh Hoà et Lâm Dông, plusieurs zones urbaines basses ont été inondées après les fortes pluies de la nuit précédente. Le niveau de la rivière Cai à Nha Trang a atteint son pic de crue le 4 décembre avant de commencer à baisser, mais les autorités ont averti que les eaux pourraient remonter, les réservoirs continuant à se vider jusqu’au 10 décembre.

Près de 30 écoles de Khanh Hoà ont suspendu les cours en raison des inondations, a indiqué le département provincial de l’éducation, précisant que les écoles ne devraient rouvrir que lorsque les conditions seront sûres.

Par ailleurs, les autorités de Lâm Dông ont ordonné des évacuations d’urgence après le lâcher d’eau de deux réservoirs situés en amont - Song Quao et Long Song - dont les apports ont dépassé leur capacité nominale. Les débits ont atteint respectivement 500 m³/s et 1 200 m³/s, provoquant des inondations rapides en aval.

De plus, une dépression tropicale située à l’est des Philippines se déplace vers la Mer Orientale et pourrait se renforcer, devenant ainsi la 16e tempête de l’année au Vietnam, selon les prévisions météorologiques. Ces dernières mettent en garde contre des pluies potentiellement plus abondantes dans les prochains jours.

VNA/CVN