Vietnam - Égypte : la coopération intensifiée dans l’industrie de la défense

Dans le cadre de sa visite de travail en Égypte et de sa participation à la 4ᵉ exposition égyptienne de défense (EDEX), du 1ᵉʳ au 4 décembre, une délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par la générale de brigade Phan Thi Hoài Vân, cheffe adjointe du Département général de l’industrie de la défense, a eu une visite de courtoisie auprès du ministre égyptien d’État à la production militaire, Mohamed Salah El-Din Mostafa.

Photo : MVD/CVN

Cette visite intervient alors que les deux pays viennent de porter leurs relations au niveau de partenariat intégral, à l’occasion de la visite d’État du président de la République, Luong Cuong, en Égypte en août dernier.

Lors de la rencontre, la générale de brigade Phan Thi Hoài Vân a souligné l’attention particulière du ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, quant à l’envoi d’une délégation en Égypte pour promouvoir la coopération bilatérale dans l’industrie de la défense, à l’invitation de la partie égyptienne et sur la base du consensus entre les deux ministères.

Elle a réaffirmé le souhait vietnamien de renforcer la coopération par le biais d’échanges de délégations, en particulier à haut niveau.

Afin d’approfondir cette coopération, les deux parties ont convenu de multiplier les échanges de délégations d’entreprises de l’industrie de la défense, en vue de mieux comprendre les cadres juridiques, les besoins et les capacités industrielles de chaque pays, et d’identifier des domaines de coopération potentiels.

Elles ont également décidé d’organiser un forum bilatéral sur l’industrie de la défense et d’encourager la participation réciproque des entreprises de défense aux expositions organisées dans chaque pays.

La générale de brigade Phan Thi Hoài Vân et le ministre Mostafa ont par ailleurs échangé leurs points de vue sur le développement d’une industrie de défense autonome et sur les atouts respectifs des deux pays, afin d’édifier une base juridique solide pour une coopération bilatérale durable.

Les deux parties ont convenu d’étudier la signature d’un mémorandum d’accord sur la coopération dans l’industrie de la défense, s’inscrivant dans le cadre plus large de la coopération militaire bilatérale.

La générale de brigade Phan Thi Hoài Vân a également annoncé que le Vietnam organiserait la 3ᵉ Exposition internationale de défense en 2026, tout en invitant l’Égypte à y présenter ses produits.

Pour sa part, le ministre Mohamed Salah El-Din Mostafa a salué la première participation d’une délégation vietnamienne de haut niveau à l’EDEX et a indiqué envisager une visite prochaine au Vietnam.

Selon lui, les échanges de délégations constituent une base importante pour promouvoir la coopération dans les domaines de la défense et de l’industrie de la défense entre les deux pays.

Appréciant les propositions vietnamiennes, le ministre Mostafa a marqué son accord de principe pour l’accélération de la signature du mémorandum d’accord et a affirmé que la partie égyptienne transmettrait prochainement un projet de texte au Vietnam.

Durant son séjour en Égypte, la délégation du ministère de la Défense a visité l’EDEX 2025, organisée au Centre d’exposition de la défense au Caire. L’événement a réuni 150 délégations officielles et plus de 40.000 visiteurs venus de plusieurs pays. Plus de 450 entreprises et groupes industriels du secteur de la défense y ont présenté leurs produits et technologies.

EDEX 2025, placé sous les auspices du président Abdel Fattah Al-Sissi, constitue l’une des principales plateformes de défense couvrant l’Afrique et le Moyen-Orient. EDEX est un salon international spécialisé dans les industries de défense et de sécurité, organisé tous les deux ans au Caire.

La première édition a eu lieu en décembre 2018, conformément à la vision de la direction politique égyptienne visant à positionner l’Égypte sur la carte mondiale des principaux salons d’armement.

VNA/CVN