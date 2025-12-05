Construire un Vietnam en bonne santé

La Résolution n°72-NQ/TW est née dans un contexte historique particulier, au moment où notre Parti met en œuvre de manière synchronisée plusieurs résolutions stratégiques destinées à propulser le pays vers une nouvelle phase d’essor et de développement dans la période actuelle.

La Résolution n°72-NQ/TW ne se limite pas au secteur de la santé : elle s’articule harmonieusement avec d’autres domaines, contribuant à bâtir une base solide pour le développement durable du pays et donnant au Vietnam l’élan nécessaire pour "décoller" et "s’élancer" sur la scène internationale.

Le 9 septembre 2025, le Bureau politique a promulgué la Résolution n°72-NQ/TW relative à un certain nombre de solutions de rupture visant à renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population. Cette décision réaffirme l’attention profonde que porte le Parti à la santé de chaque citoyen, dans la perspective de bâtir un Vietnam fort et en bonne santé.

La Résolution n°72-NQ/TW aborde de manière globale les facteurs essentiels à la protection et aux soins de la santé publique, tels que : la santé physique ; la santé mentale ; l’espérance de vie ; la qualité de vie ; l’accès équitable aux services essentiels (au bénéfice des personnes pauvres et vulnérables) ; la prévention et la médecine préventive ; la transformation numérique ; l’innovation dans la gouvernance ; ainsi que la mobilisation des ressources d’investissement associée à la responsabilité des organismes concernés.

Selon la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, la Résolution n°72-NQ/TW revêt une signification stratégique, globale et de long terme. Elle se distingue par sa forte dimension opérationnelle, constituant une véritable "résolution pour mettre en œuvre les résolutions", avec de nombreuses politiques destinées à compléter, renforcer et concrétiser les orientations adoptées auparavant. Elle propose des missions et des solutions de rupture permettant de lever les obstacles persistants, de désengorger les points de blocage et de surmonter les difficultés issues de la réalité, afin de répondre aux exigences du développement durable du pays et aux attentes de la population, dans la perspective des deux grands jalons historiques : le centenaire de la fondation du Parti en 2030 et celui de l’indépendance nationale en 2045.

La Résolution a été élaborée selon le principe qu’elle ne remplace pas les résolutions et directives déjà publiées par le Parti. Elle ne traite que des questions nouvelles, essentielles et à fort impact, en s’attachant à résoudre les principaux goulets d’étranglement afin de créer une percée dans la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population pour accomplir les objectifs stratégiques fixés. Elle définit cinq points de vue directeurs, cinq groupes d’objectifs spécifiques à l’horizon 2030 avec une vision jusqu’en 2045, ainsi que six groupes de missions et solutions de rupture, assortis de mécanismes de responsabilité dans l’organisation de leur mise en œuvre.

L’un des points saillants de la Résolution réside dans le changement de paradigme : passer du "traitement des maladies" à la "prévention", en faisant de la médecine préventive et de la santé de proximité les fondements du système sanitaire. Les citoyens pourront ainsi accéder, dès le niveau communal, à des services médicaux de qualité et à une gestion sanitaire intégrée.

Outre le renforcement des capacités de prévention et de contrôle des épidémies, ainsi que l’amélioration du système de santé de base, la Résolution trace une feuille de route claire à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, comprenant des politiques véritablement novatrices destinées à lever des obstacles structurels anciens et persistants.

La Résolution met particulièrement l’accent sur le rôle du secteur de la santé privée, considéré comme un moteur essentiel, en créant des conditions favorables pour que ce secteur puisse investir et s’étendre, contribuant ainsi à réduire la surcharge pesant sur le système public et à améliorer la qualité des soins pour la population. Elle prévoit d’accorder en priorité des terrains "propres" ou récupérés d’anciens projets, tout en permettant une flexibilité dans le changement d’usage pour les convertir en terrains réservés aux infrastructures sanitaires. Elle insiste également sur l’accélération de la libération des emprises foncières et l’attribution de terrains prêts à l’usage pour les projets de construction et de développement d’établissements de santé.

La Résolution précise qu’aucun droit d’utilisation du sol ne sera perçu et que les redevances locatives ainsi que les taxes foncières seront réduites pour les établissements de santé nationaux. Les établissements publics ou privés à but non lucratif seront exonérés d’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, les sièges administratifs devenus excédentaires à la suite de réorganisations structurelles seront prioritairement alloués aux établissements de santé ; les installations appartenant à l’État pourront être louées aux acteurs privés du secteur conformément aux réglementations en vigueur.

Ces politiques ne constituent pas seulement des mesures de rupture : elles témoignent également de l’attention profonde portée par le Parti au rôle du secteur de la santé privée dans l’œuvre de protection et de soins de santé pour le peuple.

Des résultats encourageants

Grâce à l’attention particulière du Parti et de l’État, la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population ont enregistré, ces dernières années, de nombreux résultats remarquables.

Les principaux indicateurs sanitaires se sont améliorés au fil du temps, certains dépassant même les objectifs fixés et étant salués au niveau international : l’espérance de vie moyenne atteint 74,7 ans, et le nombre d’années vécues en bonne santé se situe à 65,4 ans…

Le cadre institutionnel, les mécanismes et les politiques dans le secteur de la santé ne cessent d’être perfectionnés : 9 lois et 4 ordonnances ont été adoptées dans les domaines de la médecine préventive, des soins, de la population, de l’assurance-santé et de la pharmacie.

Le système de santé s’est continuellement étendu et renforcé : 99,6% des communes, quartiers et bourgs disposent désormais d’un dispensaire ; le nombre d’hôpitaux est passé de 1.162 en 2011 à 1.665 en 2024 ; le nombre de lits hospitaliers a augmenté de 24 pour 10.000 habitants (2015) à 34 pour 10.000 habitants (2024).

Les ressources humaines dans le secteur médical se sont développées à la fois en quantité et en qualité : le nombre de médecins est passé de 8 pour 10.000 habitants (2015) à 14 pour 10.000 habitants (2024).

La qualité des services médicaux a été nettement améliorée : le taux de vaccination du Programme élargi de vaccination atteint près de 95 % ; de nombreuses maladies dangereuses ont été maîtrisées ou éliminées, notamment la pandémie de COVID-19 ; plusieurs techniques médicales avancées et spécialisées ont été mises en œuvre avec succès.

La couverture de l’assurance-santé a progressé rapidement : en 2024, elle atteint 94,2% de la population. La capacité de production nationale de médicaments et de vaccins s’est également accrue : le nombre d’usines pharmaceutiques est passé de 158 (2015) à 240 (2024) ; le pays produit désormais 10 des 12 vaccins du Programme élargi de vaccination…

Ces acquis, associés à la Résolution n°72-NQ/TW - une résolution hautement opérationnelle qui reflète l’attention particulière et la direction déterminée du Parti et de l’État - ouvriront une nouvelle phase de développement pour le secteur de la santé, contribuant à bâtir un Vietnam fort, prospère et en bonne santé dans l’ère nouvelle.

