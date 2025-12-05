Google dévoile ce que les internautes ont le plus cherché en 2025 au Vietnam

Google a publié vendredi 5 décembre sa liste "Recherches de l’année 2025", présentant les 10 sujets les plus recherchés par les internautes vietnamiens. Les recherches liées à l’IA arrivent en tête.

Photo : Pixabay/CVN

En tête de liste figurait "DeepSeek", un chatbot gratuit basé sur l’IA. Parmi les autres termes populaires présents dans la liste, on retrouvait "ChatGPT", "Gemini et "Pixverse AI, témoignant de l’utilisation croissante des outils d’IA au quotidien.

Dans le top 5 des recherches d’outils d’IA, les mots-clés les plus recherchés étaient "DeepSeek", "ChatGPT", "Gemini", "Pixverse" et "Grok".

Le film de guerre vietnamien Mua do (Pluie rouge) apparaissait dans deux catégories : films en général et films vietnamiens. D’autres titres, dont Nhà gia tiên (La maison ancestrale), Dèn âm hôn (L’âme), Dia dao : Mat troi trong bong tôi (Tunnels : Le Soleil dans l’obscurité) et Tu chiên trên không (Combat aérien mortel) ont également enregistré des volumes de recherche élevés, reflétant l’intérêt du public dans des films ancrés dans la culture vietnamienne.

Dans la catégorie concert, "Concert Quôc gia" (Concert national) était en tête des classements de recherche en 2025, suivi de "V Concert", "Tô quôc trong tim" (La patrie dans le cœur), "Viêt Nam trong tôi" (Le Vietnam en moi) et "Anh trai vuot ngàn chông gai" (Call Me by Fire Vietnam).

La catégorie des chansons était dominée par les morceaux vietnamiens mettant en valeur l’histoire et la culture du pays, notamment Bac bling, Con gi dep hon (Quoi de plus beau) et Nôi dau giua hoa binh (Douleur au sein de la paix).

Dans la catégorie actualités, les mises à jour météorologiques se sont classées en bonne place, avec des termes tels que typhon Wipha, typhon Kalmaegi, typhon Kajiki, typhon n°10 et typhon n°11 parmi les plus recherchés. Des enjeux sociaux majeurs, tels que les fusions provinciales, ont également suscité l’intérêt du public.

Dans les recherches de voyages, les dix destinations les plus demandées étaient toutes situées en Chine continentale : Dà Lat, Mui Ne, Dà Nang, Ha Long, Phu Quôc et Vung Tàu, ce qui témoigne d’une préférence pour les séjours axés sur la nature et la culture locale.

VNA/CVN