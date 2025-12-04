Près de 1,14 milliard de dollars d'aide des ONG étrangères pour le Vietnam entre 2020-2024

Durant la période 2020-2024, le Vietnam a reçu près de 1,14 milliard de dollars d’aide de la part d’Organisations non-gouvernementales (ONG) étrangères. Ces chiffres ont été annoncés le 4 décembre lors de la 5ᵉ conférence internationale sur la coopération entre le Vietnam et les ONG étrangères, tenue à Hanoï.

Selon le rapport présenté à cette conférence, au 30 novembre 2025, 379 ONG étrangères opèrent régulièrement au Vietnam. Leurs projets couvrent des domaines essentiels tels que la santé, le développement socio-économique, l’éducation et la formation, les ressources naturelles et l’environnement, ainsi que le soutien judiciaire.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’événement, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a réaffirmé la politique du Vietnam de soutenir et faciliter les activités des ONG étrangères. Il a souligné que ces organisations contribuent au renforcement des relations entre le Vietnam et ses partenaires internationaux, ainsi qu’à la mobilisation de ressources en faveur des objectifs nationaux de réduction de la pauvreté et de développement durable.

Le gouvernement vietnamien continuera de promulguer des politiques visant à créer des conditions favorables pour les ONG et encouragera l’élargissement des modèles de coopération multipartite, notamment les liens entre les secteurs public, privé et social, a déclaré le vice-Premier ministre.

Il a également appelé les ministères et les localités à innover dans leur méthode de gestion, à simplifier les procédures administratives, à renforcer l’application des technologies et à accorder une attention particulière à la durabilité des projets.

Photo : VNA/CVN

La conférence comprenait deux sessions plénières et quatre sessions de débat sur des thèmes tels que la formation de ressources humaines qualifiées, la réduction durable de la pauvreté, le développement de l’économie verte et circulaire et l’amélioration de la coopération entre le Vietnam et les ONG étrangères.

VNA/CVN