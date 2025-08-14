La BAD soutient les Philippines dans la sécurité alimentaire

La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé le 13 août un prêt de 400 millions de dollars américains pour aider les Philippines à réduire la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans un contexte de risques climatiques et de catastrophes croissants.

>> La BAD annonce une stratégie de partenariat pour aider les Philippines

>> Les Philippines devraient importer un volume record de riz

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon la BAD, ce financement sera octroyé dans le cadre du projet "Réduire l'insécurité alimentaire et la malnutrition grâce aux bons alimentaires électroniques". Il s'agit d'une ressource importante pour le gouvernement philippin afin d'étendre le programme de bons alimentaires "Faim Zéro", une nouvelle initiative de sécurité sociale du pays.

Le projet contribuera à financer la distribution mensuelle de bons alimentaires électroniques à 750.000 ménages en situation d'insécurité alimentaire dans tout le pays, a indiqué la banque.

Alors que près de la moitié de la population philippine n'a pas les moyens de se payer une alimentation saine et nutritive, les bons d'alimentation sont essentiels pour aider les ménages pauvres et vulnérables à répondre à leurs besoins nutritionnels, a déclaré Pavit Ramachandran, directeur général adjoint de la BAD pour l'Asie du Sud-Est et directeur de pays simultané pour les Philippines.

VNA/CVN