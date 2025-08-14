La BAD soutient les Philippines dans la sécurité alimentaire

>> La BAD annonce une stratégie de partenariat pour aider les Philippines
>> Les Philippines devraient importer un volume record de riz
|Transport de riz à Manille, aux Philippines.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Selon la BAD, ce financement sera octroyé dans le cadre du projet "Réduire l'insécurité alimentaire et la malnutrition grâce aux bons alimentaires électroniques". Il s'agit d'une ressource importante pour le gouvernement philippin afin d'étendre le programme de bons alimentaires "Faim Zéro", une nouvelle initiative de sécurité sociale du pays.
Le projet contribuera à financer la distribution mensuelle de bons alimentaires électroniques à 750.000 ménages en situation d'insécurité alimentaire dans tout le pays, a indiqué la banque.
Alors que près de la moitié de la population philippine n'a pas les moyens de se payer une alimentation saine et nutritive, les bons d'alimentation sont essentiels pour aider les ménages pauvres et vulnérables à répondre à leurs besoins nutritionnels, a déclaré Pavit Ramachandran, directeur général adjoint de la BAD pour l'Asie du Sud-Est et directeur de pays simultané pour les Philippines.
VNA/CVN