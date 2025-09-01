Un lieu pour découvrir les 54 ethnies et 16 religions nationales

Grâce aux technologies numériques, les visiteurs peuvent désormais, depuis l’espace d’exposition du ministère des Affaires ethniques et religieuses, accéder de manière interactive à une mine d’informations sur les 54 ethnies et les 16 principales religions présentes au Vietnam.

Photo : CTV/CVN

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’exposition des réalisations socio-économiques du pays, organisée à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, sous le thème : "Vietnam rayonnant : 80 ans sur la voie de l’Indépendance - Liberté - Bonheur", qui se tient jusqu’au 5 septembre au Centre national d’exposition de Dông Anh, à Hanoï.

L’espace du ministère des Affaires ethniques et religieuses, conçu sous le thème "Compagnonnage - Harmonie - Développement", met en lumière les liens de solidarité entre les différentes communautés ethniques et religieuses.

Selon Trân Tuân Anh, chef adjoint du Département de la sensibilisation aux affaires ethniques et religieuses, cet espace met en avant les grandes réalisations en matière de politiques ethniques et religieuses, ainsi que les contributions déterminantes des minorités et des fidèles religieux au développement socio-économique du pays au cours des 80 dernières années.

L’objectif de cet espace est multiple : raviver le patriotisme et la fierté nationale, renforcer le bloc de grande union du peuple, promouvoir l’image d’un Vietnam pacifique, stable, multiculturel et respectueux des libertés religieuses, tout en mettant en valeur le potentiel des régions ethniques et montagneuses pour attirer l’attention des investisseurs et organisations nationales comme internationales.

Les points forts de l’exposition :

Affaires ethniques :

Présentation de l’histoire révolutionnaire liée aux politiques ethniques ; rôle des minorités dans les guerres et dans l’édification nationale ; résultats des programmes de développement dans les zones ethniques ; valorisation du patrimoine matériel et immatériel ; traditions et coutumes ; fonctions des institutions chargées de la gestion des affaires ethniques à travers les époques.

Affaires religieuses :

Mise en lumière des politiques religieuses du Parti et de l’État ; contributions des communautés religieuses à la nation ; évolution de la vie spirituelle et religieuse ; présentation des lieux de culte et des pratiques des principales confessions.

Programme d’éradication du mal-logement en faveur des habitants en situation difficile :

Illustration de l’attention portée aux conditions de logement des populations vulnérables et des résultats de ce programme prioritaire considéré comme une œuvre emblématique à l’échelle nationale.

Trân Tuân Anh a précisé : "Tout au long de l’exposition, les visiteurs auront l’occasion de participer à des activités interactives et immersives dans notre espace, notamment l’interaction avec des robots, la navigation sur des écrans tactiles pour explorer les 54 ethnies et 16 religions du pays. Des représentations artistiques, des défilés de costumes traditionnels et des démonstrations d’instruments ethniques seront également proposés".

Binh Minh - Câm Sa/CVN