La Fête de l'indépendance aux couleurs culturelles ethniques

Le Village de la culture et du tourisme des ethnies vietnamiennes à Hanoï a accueilli, du 30 août au 2 septembre 2025, une série d’activités spéciales sur le thème “Joyeuse Fête de l’indépendance”, à l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

L’événement a rassemblé près de 200 artisans et habitants issus de 18 ethnies, recréant un espace culturel traditionnel à travers des spectacles de chants et de danses populaires, des jeux folkloriques, la présentation de spécialités locales, etc. Voici quelques images de l’événement.

Texte et photos : Vân Chi - Linh Thao/VNA/CVN