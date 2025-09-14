La Fête de l'indépendance aux couleurs culturelles ethniques
Le Village de la culture et du tourisme des ethnies vietnamiennes à Hanoï a accueilli, du 30 août au 2 septembre 2025, une série d’activités spéciales sur le thème “Joyeuse Fête de l’indépendance”, à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).
|Une danse de bâton interprétée par des femmes Thai.
L’événement a rassemblé près de 200 artisans et habitants issus de 18 ethnies, recréant un espace culturel traditionnel à travers des spectacles de chants et de danses populaires, des jeux folkloriques, la présentation de spécialités locales, etc. Voici quelques images de l’événement.
|Une fillette s’enthousiasme devant les jouets artisanaux H’mông.
|Une femme lao et son métier à tisser.
|Spectacle de danse des Nùng.
|Une femme Muong en tenue traditionnelle.
|Une occasion pour les visiteurs de découvrir des spécialités locales.
Texte et photos : Vân Chi - Linh Thao/VNA/CVN