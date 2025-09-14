icon search
mask
Culture
La Fête de l'indépendance aux couleurs culturelles ethniques

Le Village de la culture et du tourisme des ethnies vietnamiennes à Hanoï a accueilli, du 30 août au 2 septembre 2025, une série d’activités spéciales sur le thème “Joyeuse Fête de l’indépendance”, à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

>> Son La : le district de Bac Yên à la saison du riz mûr

>> Hai Son, une destination touristique communautaire de Quang Ninh

>> Village de Buot, une destination de choix pour les touristes

Une danse de bâton interprétée par des femmes Thai.

L’événement a rassemblé près de 200 artisans et habitants issus de 18 ethnies, recréant un espace culturel traditionnel à travers des spectacles de chants et de danses populaires, des jeux folkloriques, la présentation de spécialités locales, etc. Voici quelques images de l’événement.

Une fillette s’enthousiasme devant les jouets artisanaux H’mông.
Une femme lao et son métier à tisser.
Spectacle de danse des Nùng.
Une femme Muong en tenue traditionnelle.
Une occasion pour les visiteurs de découvrir des spécialités locales.

Texte et photos : Vân Chi - Linh Thao/VNA/CVN

#Fête de l'indépendance #ethnies #couleurs culturelles #Hanoï

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top