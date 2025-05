Mise en service d'une route reliant Bac Ninh à Bac Giang

Après une longue période de retard et d'impossibilité de mise en service, la route provinciale DT.277B de la province de Bac Ninh, reliant le pont Hà Bac 2 à la rocade 4, a enfin été ouverte à la circulation.

Ce projet, d'une longueur de 4,9 km pour 12 m de large, reliant le pont Hà Bac 2 à la rocade 4, s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'investissement visant à construire les routes provinciales DT.295C et DT.285B, qui relient la ville de Bac Ninh à la nouvelle route nationale 3, via des parcs industriels.

L'ensemble du réseau routier s'étend sur environ 20,2 km, pour un investissement total de près de 1.500 milliards de dôngs (57,6 millions de dollars), et a été inauguré par le Premier ministre en juillet 2023.

Ce projet d'infrastructure améliore la connectivité des transports dans la région du Nord-Est, reliant Bac Ninh au réseau routier national, facilitant ainsi l'accès à la zone métropolitaine de Hanoï, aux provinces de Bac Giang et de Thai Nguyên.

S'exprimant lors de la cérémonie, Vuong Quôc Tuân, président du Comité populaire provincial, a souligné l'importance stratégique du projet : "Ces dernières années, le district de Yên Phong et la ville de Viêt Yên sont devenues des capitales industrielles dynamiques du Nord, abritant de vastes parcs industriels et servant de pôles de production à des entreprises mondiales de premier plan telles que Samsung, Amkor, Goertek et Foxconn".

"L'achèvement et la mise en service du pont Hà Bac 2 revêtent une importance capitale, car ils favorisent la connectivité de la chaîne de production industrielle entre les deux localités et consolident leur position de région industrielle clé et compétitive au niveau national", a-t-il ajouté.

