Bac Ninh animé par de nombreuses activités culturelles pendant les vacances

Dans l’ambiance joyeuse et enthousiaste qui règne dans tout le pays, la province de Bac Ninh (Nord) a organisé de nombreuses activités pour célébrer le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30/4/1975 - 30/4/2025), ainsi que les 139 ans de la Journée internationale des travailleurs (1/5/1886 - 1/5/2025).

Photo : VNA - Câm Sa/CVN

L’un des temps forts de cette série d’activités a été la reconstitution de l’espace du marché des estampes populaires de Dông Hô, organisée les 30 avril et 1er mai 2025 au Centre de préservation des estampes populaires de Dông Hô, dans le chef-lieu de Thuân Thành.

Là-bas, les visiteurs ont pu s’immerger dans un espace culturel traditionnel préservant l’essence de l’art des estampes de Dông Hô. Non seulement ils ont pu admirer des œuvres uniques et écouter des explications sur le métier, les matériaux et le processus de fabrication, mais ils ont également été guidés par des artisans – gardiens de ce patrimoine – pour expérimenter certaines étapes de la création d’une estampe Dông Hô.

Heureux d’avoir pu expérimenter lui-même le processus d’impression sur bois pour créer une estampe, Dang Hai Binh a partagé : "Je suis très heureux d’avoir pu visiter ce marché pendant les congés et d’avoir été guidé personnellement par les artisans pour apprendre à fabriquer une estampe de Dông Hô. Pour moi, c’est une expérience très intéressante, pas très difficile mais demandant de la rigueur à chaque étape".

Photo : ND/CVN

En 2013, l’art des estampes populaires de Dông Hô a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. La reconstitution par Bac Ninh des marchés traditionnels de ces estampes est une action significative pour préserver et promouvoir cet art, dans la perspective de son inscription par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.

Par ailleurs, au lac Nguyên Phi Y Lan, dans la ville de Bac Ninh, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a organisé un programme artistique spécial intitulé "Ces chants qui traversent les âges".

Outre les douces et profondes mélodies de quan ho (chant alterné) interprétées sur des barques lors des grandes fêtes populaires, les organisateurs ont également réservé une partie des représentations sur scène terrestre à des chants révolutionnaires exaltants.

Photo : ND/CVN

Cela a permis de faire revivre une page glorieuse de l’histoire, suscitant chez le public une profonde émotion, un sentiment de fierté nationale et une gratitude sincère envers les générations précédentes qui ont combattu héroïquement et sacrifié leur vie pour la réunification du pays.

Partageant l’ambiance festive, Nguyên Thi Hoa, habitante de la ville de Bac Ninh, a confié : "En écoutant les chansons révolutionnaires du programme artistique Ces chants qui traversent les âges, puis les airs familiers de quan ho, je ressens encore plus d’amour pour ma patrie et ma terre natale, Bac Ninh - Kinh Bac. J’espère que la province organisera davantage de spectacles musicaux significatifs afin d’enrichir la vie spirituelle des habitants".

En particulier, pendant ces jours fériés, le supplément spécial du quotidien Nhân Dân (Le peuple), commémorant les 50 ans de la libération du Sud et de la réunification nationale, a continué d’être diffusé, accompagnant les lecteurs de Bac Ninh.

Durant les cinq jours fériés consécutifs (du mercredi 30 avril au dimanche 4 mai 2025), habitants et touristes de la province ont également pu vivre et apprécier de nombreuses autres activités culturelles marquantes : visite de l’exposition "Bac Ninh pendant la résistance contre les Américains pour sauver la nation" ; exposition de documents sur le thème "50 ans de littérature et d’art vietnamiens depuis la réunification" ; présentation de produits artisanaux traditionnels et produits OCOP ; spectacles de musique de rue et danses folkloriques ; promotion du tourisme ; jeux populaires ; dégustation de la cuisine typique de la région du quan ho ; activités éducatives immersives dans le cadre de la "Fête de l’unification nationale"…

Pour renforcer l’accueil des touristes durant les congés du 30 avril - 1er mai et pendant la haute saison estivale 2025, ledit service provincial a demandé aux unités concernées d’organiser des événements culturels, artistiques, sportifs et festifs. Il a également encouragé les entreprises du secteur à participer au programme national de relance du tourisme intérieur 2025, placé sous le thème "Vietnam - Partir pour aimer".

Cela contribue à promouvoir l’image du tourisme de Bac Ninh, dans le respect du mode de vie civilisé, des coutumes, traditions et de l’identité culturelle du peuple de Bac Ninh - Kinh Bac.

Le service a aussi exigé que les gestionnaires des sites touristiques et les établissements concernés respectent strictement les réglementations relatives à l’hygiène alimentaire, à la sécurité publique, à la prévention des incendies et à la propreté de l’environnement. Chaque gestionnaire de site ou établissement touristique doit mettre en place et afficher un numéro d’appel d’urgence pour recevoir et traiter rapidement les remarques et demandes des visiteurs.

An Trân - Câm Sa/CVN