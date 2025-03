Bac Liêu mobilise ses ressources pour éradiquer l'habitat précaire d'ici avril 2025

Des centaines de nouvelles maisons sont construites, offrant ainsi une vie plus stable et plus sûre à la population locale. La province s’efforce de terminer la deuxième phase de l’élimination des maisons précaires et délabrées avant le 30 avril.

Photo : VNA/CVN

Trân Van Ut, président du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam de Bac Liêu, a déclaré que l'élimination des maisons précaires et délabrées est l'une des tâches clés et prioritaires des comités du Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux en 2025.

Le Front de la Patrie du Vietnam, à tous les niveaux, et ses organisations membres se coordonnent avec les unités concernées pour activement solliciter et mobiliser les entreprises, organisations et groupes économiques afin qu'ils soutiennent l'élimination des habitations précaires et délabrées. L'objectif est de mobiliser les ressources de la communauté pour aider les ménages pauvres et quasi-pauvres à construire de nouveaux logements et à rénover ceux existants.

Selon Ngô Vu Thang, vice-président du Comité populaire provincial de Bac Liêu, dans le cadre de la deuxième phase d'élimination des logements précaires et délabrés prévue pour 2025, la province a mobilisé l'ensemble du système politique local pour construire près de 1.000 habitations destinées aux ménages pauvres.

Le responsable provincial a indiqué que, considérant la mise en œuvre du programme "Élimination des logements précaires et délabrés" comme une tâche prioritaire, la province s'efforce d'achever la construction de logements pour les ménages pauvres et quasi-pauvres avant le 30 avril 2025. Il a souligné qu'il s'agit d'une action significative pour fêter le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

VNA/CVN