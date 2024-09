Bac Liêu envisage de devenir un pôle d'exportation d'énergie renouvelable

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé un plan de développement pour la province de Bac Liêu dans le delta du Mékong qui coûtera entre 16 et 18 milliards d'USD d'ici 2030.

>> Le Vietnam invite les entreprises chinoises à participer aux projets d'énergie renouvelable

>> Pandora va utiliser 100% d'énergie renouvelable dans son usine au Vietnam

>> Le potentiel de développement de l'énergie éolienne à Bà Ria-Vung Tàu

Photo : CTV/CVN

Le plan comprend deux projets principaux, qui consistent à faire de Bac Liêu le pôle d'exportation d'énergie renouvelable du pays et à développer la ville et les zones voisines en une zone touristique nationale.

La décision 968 a détaillé un plan directeur pour le développement de la province au cours de la période 2021-2030 et jusqu'en 2050, conformément à la décision 1598 du Premier ministre de 2023.

Le coût est estimé à environ 400-450 billions de dôngs (16-18 milliards d'USD) pour la période 2021-2030, pour atteindre un taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut régional (PIB) de 11,5%.

Sur ce montant, les besoins en capital pour la période 2021-2025 sont de 180.000 - 190.000 milliards de dôngs (7,3-7,7 milliards d'USD) et pour la période 2026-2030, de 220-260 billions de dôngs (8,9-10,6 milliards d'USD).

Le plan sera principalement mis en œuvre dans le cadre du mécanisme de partenariat public-privé (PPP), mais les investissements étrangers seront également les bienvenus.

La priorité sera donnée aux projets d'infrastructures ayant un impact significatif, en particulier ceux qui sont stratégiques et qui relient les différentes zones entre elles et la localité aux autres provinces de la région.

Il s'agit notamment des autoroutes et des routes côtières qui traversent Bac Lieu, ainsi que celles qui la relient au corridor économique côtier de Long An à Kiên Giang.

Les projets qui seront prioritaires pour l'investissement concernent les domaines des énergies renouvelables, des nouvelles énergies, de la transformation et de la consommation agricoles et halieutiques, du développement industriel et de la transformation numérique.

Les plans de tous les projets devront être soigneusement examinés d'ici 2025 pour s'assurer qu'ils sont cohérents les uns avec les autres, conformément au plan directeur, notamment les stratégies de développement urbain et rural, l'utilisation des terres et les plans techniques et spécialisés pour chaque domaine.

VNA/CVN