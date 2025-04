Bac Giang promeut son tourisme sous le slogan "Destination verte du Vietnam"

La conférence a réuni le président de l'Association du tourisme du Vietnam, Vu Thê Binh, des représentants de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, du Service de la culture, des sports et du tourisme, ainsi que des membres de l'Association du tourisme de plusieurs provinces et villes, des représentants de sites touristiques, d'entreprises de services touristiques et d'agences de voyage dans et hors de la province.

Bac Giang possède un patrimoine riche, une nature privilégiée et une identité culturelle distinctive. Ce sont des conditions favorables au développement du tourisme, a affirmé le vice-directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Bac Giang, Dô Tuân Khoa. Le développement du tourisme à Bac Giang bénéficie également de l'attention continue du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, du Comité provincial du Parti, du Conseil populaire de la province, du Comité populaire provincial, ainsi que de la participation active des organisations, entreprises et de la communauté locale.

Actuellement, Bac Giang se concentre sur le développement de quatre types principaux de tourisme, le tourisme culturel et spirituel ; le tourisme écologique et de détente ; le tourisme de sports et loisirs et le tourisme communautaire lié à l'agriculture et aux métiers traditionnels. La province vise à accueillir 3 millions de visiteurs d'ici fin 2025 et 7,5 millions de visiteurs d'ici 2030, avec des revenus totalisant 7,5 milliards de dôngs.

En 2025, la province de Bac Giang continuera à considérer la promotion et la présentation de ses destinations touristiques comme une priorité pour exploiter efficacement les circuits touristiques en coopération avec d'autres provinces et villes du pays. Le tourisme vert est en particulier une priorité pour la province, dans une optique de développement durable.

La conférence de promotion vise à construire l'image du tourisme de la province de Bac Giang à travers la création d'un itinéraire de tourisme vert ; renforcer la coopération et les partenariats pour la promotion, le développement et la détermination de ses marchés, ainsi que pour présenter les programmes de stimulation du tourisme en 2025 et faire connaître les destinations touristiques de la province aux visiteurs de tout le pays.

Tourisme vert et transformation numérique

Lors de cet événement, les représentants des différentes unités et entreprises ont présenté et promu le tourisme de Bac Giang, échangé des expériences sur le développement du tourisme vert et la transformation numérique, ainsi que sur la construction et le positionnement de marque du secteur touristique. Les avis partagés soulignent que, bien que Bac Giang possède un grand potentiel, le tourisme de la province fait face à de nombreux défis tels qu’une promotion encore faible, un manque de coopération et de coordination entre les unités, des produits touristiques peu distinctifs, une faible économie nocturne, des infrastructures et des services touristiques encore fragmentés qui manquent de professionnalisme, et plus notamment d’un manque de zones de loisirs, de divertissement et d'hébergements. L'intégration du tourisme spirituel et culturel au tourisme communautaire n'a pas encore été efficace, les activités restent saisonnières, et le rôle de la population locale est encore peu clair.

À partir de là, les experts ont proposé que, pour construire une marque touristique, Bac Giang définisse clairement les segments de marché en fonction des groupes de clients afin de développer des produits touristiques adaptés, d’éviter la dispersion des ressources, et de garantir l'efficacité et l'attractivité. Il est également important d'attirer les entreprises pour investir dans le tourisme et d'encourager la participation de la population locale.

Il faut également améliorer les infrastructures, les équipements d'hébergement, les services de loisirs et de divertissement pour répondre aux besoins des visiteurs, tout en renouvelant les méthodes de promotion et de présentation des destinations. Dans l'orientation du développement du tourisme vert, la province devrait tirer parti de l'avantage de ses fruits spéciaux, en positionnant progressivement une image de "panier de fruits" du Nord. Les fruits seront un élément clé pour construire des symboles touristiques, développer des produits gastronomiques et organiser des festivals liés aux sites culturels inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Lors de son discours, le vice-directeur de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Pham Van Thuy, a salué les potentiels et avantages ainsi que l'attention et les efforts de Bac Giang dans le développement du tourisme. Le représentant de l'Administration nationale du tourisme a exprimé le souhait que la province mette en place un mécanisme de soutien spécial pour les entreprises investissant dans les activités touristiques. Il a également souligné l'importance de la préservation des patrimoines culturels immatériels et de l'exploitation des coutumes culturelles et spirituelles des populations locales pour créer des produits touristiques uniques.

La province doit se concentrer sur le développement de deux produits principaux : le tourisme culturel et spirituel, ainsi que les services, en particulier en recréant et en représentant le chemin de propagation du Bouddhisme des maîtres Bouddhistes Truc Lâm Yên Tu. Le développement du tourisme vert lié à la consommation des produits OCOP (produits du programme "One Commune One Product" - A chaque commune, son produit) est également essentiel. Il est crucial de renforcer les liens en matière de communication, de promotion et de création d'une attraction pour les visiteurs.

Lors de la conférence, des accords de coopération ont été signés entre les différentes entités pour la recherche et la construction de produits touristiques, la fourniture de services et la création de l'image d'un tourisme de Bac Giang accueillant et chaleureux.

Thuy Hà/CVN