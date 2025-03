La production industrielle de Bac Giang à plein régime

Photo : VNA/CVN

La valeur de la production industrielle de la province s’est élevée à plus de 130.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 26,32% par rapport à la même période de l’année dernière. Sur ce total, le secteur économique non étatique a réalisé un chiffre d’affaires de 14.326 milliards de dôngs, le secteur économique à capitaux étrangers près de 116.000 milliards de dôngs, le reste provenant du secteur économique étatique.

Rien qu’en février, Bac Giang a généré plus de 65.700 milliards de dôngs grâce à la production industrielle.

La principale force motrice de cette croissance réside dans les grandes entreprises implantées dans les parcs industriels, notamment celles opérant dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de la transformation et de la fabrication de composants électroniques.

Les sociétés les plus rentables en février incluent Luxshare Vân Trung, avec un chiffre d’affaires estimé à 10.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 2,54 fois en glissement annuel, ainsi que Fukang Technology, dont le chiffre d’affaires est évalué à 15.198 milliards de dôngs, soit une hausse multipliée par quatre sur un an.

Les produits phares ont tous connu une forte croissance, notamment les montres intelligentes, les écouteurs, les ordinateurs portables et les tablettes iPad.

Photo : VNA/CVN

Afin d’accroître encore la valeur de sa production industrielle dans les mois à venir, la province de Bac Giang poursuivra la mise en œuvre synchronisée et efficace de ses principales stratégies et solutions. Elle mettra particulièrement l’accent sur l’amélioration de son environnement d’affaires et d’investissement, ainsi que sur le renforcement de sa compétitivité nationale.

Surmonter les difficultés

Les autorités de Bac Giang s’engagent à résoudre rapidement les difficultés et obstacles rencontrés par les entreprises et les investisseurs. Elles travaillent également à accroître les investissements dans la modernisation des infrastructures industrielles et à accélérer la construction de nouveaux parcs industriels.

Actuellement, Bac Giang compte neuf zones industrielles approuvées par le Premier ministre, couvrant une superficie totale de 2.238 hectares. Elle est en train d’effectuer les démarches nécessaires pour solliciter l’approbation du gouvernement concernant l’investissement dans 12 nouvelles zones industrielles et a élaboré des projets de planification pour 14 zones supplémentaires sur la période 2022-2025.

Photo : VNA/CVN

Cette année, la province ambitionne d’attirer environ 1,5 milliard de dollars d’investissement direct étranger (IDE).

Dans le secteur industriel, Bac Giang mise sur un modèle d’«écosystème industriel» reliant les parcs industriels aux zones urbaines et aux services, le tout doté d’infrastructures techniques modernes et synchronisées.

Elle cherche également à attirer les investissements dans les industries de transformation et de fabrication à grande échelle, l’application des hautes technologies, la fabrication intelligente, l’intelligence artificielle, la transformation verte, l’énergie verte, ainsi que la production industrielle destinée à l’exportation, avec une attention particulière portée aux projets liés à l’industrie des semi-conducteurs.

Nguyên Anh/CVN