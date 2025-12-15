Avis aux citoyens vietnamiens face au conflit armé entre le Cambodge et la Thaïlande

>> Le Vietnam exprime sa profonde préoccupation face aux tensions entre Cambodge et Thaïlande
>> La Malaisie prévoit de convoquer une réunion de l'ASEAN concernant les tensions entre le Cambodge et la Thaïlande
|Des habitants cambodgiens de la province de Preah Vihear, frontalière avec la Thaïlande, évacuent la zone pour se mettre à l’abri des affrontements, le 8 décembre 2025.
|Photo : VNA/CVN
Il leur a été recommandé de se tenir informés et de respecter scrupuleusement les réglementations et les consignes émises par les autorités locales.
Ils ont également été invités à contacter proactivement les missions diplomatiques vietnamiennes au Cambodge et en Thaïlande pour obtenir de l'aide en cas de besoin.
- Ambassade du Vietnam au Cambodge
Tél. : +855 977 492 430, +855 316 199 999 ; courriel : ttcpc@mofa.gov.vn ou consularcpc@gmail.com
- Consulat général du Vietnam à Battambang, Cambodge
Tél. : +855 979 439 888 Courriel : tlsq.battambang@gmail.com
- Consulat général du Vietnam à Sihanoukville, Cambodge
Tél. : +855 979 732 255 ; courriel : tlsqsiha@gmail.com
- Ambassade du Vietnam en Thaïlande
Tél. : +66 898 966 653 ; courriel : vnemb.th@mofa.gov.vn ou consular.section.bkk@gmail.com
- Consulat général du Vietnam à Khon Kaen, Thaïlande
Tél. : +66 935 367 869 ; courriel : konkaen.th@mofa.gov.vn
- Assistance téléphonique aux citoyens du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères
Tél. : +84 981 848 484 ou courriel : baohocongdan@gmail.com
De plus, les citoyens peuvent fournir des informations aux autorités compétentes via le formulaire en ligne et le code QR disponibles à l'adresse suivante : https://forms.gle/itWPGTWbTpRiV7LE8./.
