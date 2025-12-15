Avis aux citoyens vietnamiens face au conflit armé entre le Cambodge et la Thaïlande

Face à la complexité croissante du conflit armé à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, le ministère des Affaires étrangères a conseillé, lundi 15 décembre, aux citoyens vietnamiens se trouvant actuellement dans les provinces frontalières entre les deux pays de quitter immédiatement les zones de conflit.

Photo : VNA/CVN

Il leur a été recommandé de se tenir informés et de respecter scrupuleusement les réglementations et les consignes émises par les autorités locales.

Ils ont également été invités à contacter proactivement les missions diplomatiques vietnamiennes au Cambodge et en Thaïlande pour obtenir de l'aide en cas de besoin.

- Ambassade du Vietnam au Cambodge

Tél. : +855 977 492 430, +855 316 199 999 ; courriel : ttcpc@mofa.gov.vn ou consularcpc@gmail.com

- Consulat général du Vietnam à Battambang, Cambodge

Tél. : +855 979 439 888 Courriel : tlsq.battambang@gmail.com

- Consulat général du Vietnam à Sihanoukville, Cambodge

Tél. : +855 979 732 255 ; courriel : tlsqsiha@gmail.com

- Ambassade du Vietnam en Thaïlande

Tél. : +66 898 966 653 ; courriel : vnemb.th@mofa.gov.vn ou consular.section.bkk@gmail.com

- Consulat général du Vietnam à Khon Kaen, Thaïlande

Tél. : +66 935 367 869 ; courriel : konkaen.th@mofa.gov.vn

- Assistance téléphonique aux citoyens du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères

Tél. : +84 981 848 484 ou courriel : baohocongdan@gmail.com

De plus, les citoyens peuvent fournir des informations aux autorités compétentes via le formulaire en ligne et le code QR disponibles à l'adresse suivante : https://forms.gle/itWPGTWbTpRiV7LE8./.

VNA/CVN