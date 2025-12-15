icon search
Avis aux citoyens vietnamiens face au conflit armé entre le Cambodge et la Thaïlande

Face à la complexité croissante du conflit armé à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, le ministère des Affaires étrangères a conseillé, lundi 15 décembre, aux citoyens vietnamiens se trouvant actuellement dans les provinces frontalières entre les deux pays de quitter immédiatement les zones de conflit.

Des habitants cambodgiens de la province de Preah Vihear, frontalière avec la Thaïlande, évacuent la zone pour se mettre à l’abri des affrontements, le 8 décembre 2025.
Photo : VNA/CVN

Il leur a été recommandé de se tenir informés et de respecter scrupuleusement les réglementations et les consignes émises par les autorités locales.

Ils ont également été invités à contacter proactivement les missions diplomatiques vietnamiennes au Cambodge et en Thaïlande pour obtenir de l'aide en cas de besoin.

- Ambassade du Vietnam au Cambodge

Tél. : +855 977 492 430, +855 316 199 999 ; courriel : ttcpc@mofa.gov.vn ou consularcpc@gmail.com

- Consulat général du Vietnam à Battambang, Cambodge

Tél. : +855 979 439 888 Courriel : tlsq.battambang@gmail.com

- Consulat général du Vietnam à Sihanoukville, Cambodge

Tél. : +855 979 732 255 ; courriel : tlsqsiha@gmail.com

- Ambassade du Vietnam en Thaïlande

Tél. : +66 898 966 653 ; courriel : vnemb.th@mofa.gov.vn ou consular.section.bkk@gmail.com

- Consulat général du Vietnam à Khon Kaen, Thaïlande

Tél. : +66 935 367 869 ; courriel : konkaen.th@mofa.gov.vn

- Assistance téléphonique aux citoyens du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères

Tél. : +84 981 848 484 ou courriel : baohocongdan@gmail.com

De plus, les citoyens peuvent fournir des informations aux autorités compétentes via le formulaire en ligne et le code QR disponibles à l'adresse suivante : https://forms.gle/itWPGTWbTpRiV7LE8./.

VNA/CVN

