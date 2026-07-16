Australie : le Premier ministre annonce de futures lois pour encadrer l'IA

L'Australie va légiférer afin de réglementer la façon dont les centres de données liés à l'intelligence artificielle (IA) consomment eau et électricité et protègent les droits d'auteurs dans les domaines créatifs, a déclaré mercredi 15 juillet le Premier ministre Anthony Albanese.

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Dans un discours à l'université de Sydney exposant les orientations politiques de son gouvernement, M. Albanese a cherché à apaiser les inquiétudes concernant l'IA, affirmant qu'elle pouvait être mise en œuvre de manière à servir l'intérêt national.

Le chef du gouvernement australien a indiqué qu'il rencontrerait les chefs de file des États et territoires australiens le mois prochain pour discuter de ces propositions de loi, qui seront présentées l'année prochaine afin de renforcer la confiance dans l'IA et de protéger la sécurité nationale.

L'Australie a ouvert la voie à d'autres pays en imposant des restrictions sur l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants, mais le défi de façonner l'IA dans l'intérêt de l'Australie est encore plus grand et exige d'agir dès maintenant, a-t-il affirmé.

"Si nous restons en retrait et ne faisons rien, cela nous dépassera complètement", a déclaré le dirigeant de centre-gauche.

"Notre grand pays peut être bien plus qu’un simple centre de données pour des produits d’IA fabriqués à l’étranger."

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L'Australie a été le premier pays à imposer des restrictions à l'utilisation des réseaux sociaux pour les mineurs, mais orienter le développement de l'IA dans l'intérêt de l'Australie représente un plus grand défi et requiert une action immédiate, selon lui.

L'annonce de M. Albanese intervient après qu'il a été révélé cette semaine que la start-up américaine Anthropic avait exercé des pressions sur les autorités australiennes pour qu'elles modifient la législation sur le droit d'auteur afin de faciliter l'entraînement des modèles d'IA.

Or, de nombreux artistes exhortent le gouvernement de rejeter des propositions qui, selon eux, visent à permettre aux modèles d'IA d'utiliser gratuitement des œuvre faisant l'objet de droits d'auteur.

Le contenu créatif australien n’est pas "à la portée de tous", soutient M. Albanese.

"Aucune entreprise ne devrait utiliser des livres, de la musique, des oeuvres d’art ou des actualités australiennes pour créer ou entraîner une IA sans le contrôle de l’artiste (...) tout autre agissement relève du vol", a-t-il déclaré.

AFP/VNA/CVN