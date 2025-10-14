L’intelligence artificielle, pilier du développement national selon la Résolution No57 du Parti

Adoptée le 22 décembre 2024, la Résolution N°57/NQ-TW du Politburo sur la percée dans le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale désigne l’intelligence artificielle (IA) comme un moteur essentiel du progrès, de la créativité et de la compétitivité du Vietnam à l’ère numérique.

L’objectif est qu’à l’horizon 2030, le Vietnam figure parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est en matière de recherche et de développement de l’IA. Pour atteindre ce but, l’ensemble du système politique, des organes centraux aux collectivités locales, s’emploie à promouvoir des applications concrètes de l’IA afin de résoudre les problèmes pratiques du pays.

L’IA au service d’une administration locale plus efficace

Depuis le 1er juillet 2025, le Vietnam met en œuvre le modèle d’administration locale à deux niveaux, tout en réduisant de 15 à 20% les effectifs de la fonction publique. Le nombre d’unités administratives de niveau communal est passé de plus de 10.000 à 3.321, soit une diminution d’environ 67%.

Cette rationalisation du système administratif, bien qu’efficace, crée une pression notable sur les agents locaux, confrontés à une augmentation du volume de travail.

Selon les experts de l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA), l’application de l’IA dans la gestion publique constitue un levier crucial pour améliorer la productivité, automatiser les processus et offrir aux citoyens des services plus rapides et plus fiables.

Ainsi, chaque agent local pourrait disposer d’un assistant virtuel IA disponible 24h/24 et 7j/7, capable de guider pas à pas dans le traitement des dossiers, réduisant de 60% le temps de recherche d’informations et améliorant la qualité des documents. Parallèlement, un chatbot de services publics permettrait de traiter automatiquement jusqu’à 70% des demandes récurrentes des citoyens.

Sur le plan opérationnel, la combinaison IA + RPA (Robotic Process Automation) pourrait réduire de 40 à 60% le temps de traitement, tout en prévoyant la charge de travail et en optimisant la répartition du personnel. Ces avancées s’inscrivent dans la démarche de construction d’une administration numérique moderne, transparente et centrée sur le citoyen.

AI4Gov – "L’assistant numérique" des administrations locales

D’après Trân Huy Tùng, directeur du Centre de recherche et développement de la société Elcom (membre de VINASA), plusieurs pays comme Singapour ou le Danemark ont déjà mis en œuvre avec succès le modèle AI4Gov, un cadre global pour un gouvernement numérique.

Développé et expérimenté au Vietnam, ce modèle montre déjà des résultats prometteurs.

Le système AI4Gov repose sur quatre axes principaux :

Un tableau de bord intelligent (AI Dashboard) permettant aux dirigeants de prendre des décisions éclairées grâce à la collecte de données en temps réel, la détection d’anomalies et la proposition automatique de solutions. Par exemple, en cas de 50 plaintes sur les permis de construire dans une commune en une semaine, l’IA peut analyser les causes et recommander des mesures correctives en seulement cinq minutes.

Un assistant IA 24h/24 pour les agents locaux, capable d’expliquer les procédures complexes, de vérifier automatiquement la conformité des dossiers et de répondre instantanément aux questions sur la réglementation. Cette solution a permis de réduire de 60% le temps consacré à la recherche de textes et de diminuer considérablement les erreurs.

Une IA au service des citoyens, via un chatbot de services publics qui informe sur les démarches, contrôle la validité des dossiers avant leur soumission et signale automatiquement les progrès du traitement. Grâce à un système intelligent de gestion des plaintes, l’IA classe, oriente et hiérarchise les requêtes urgentes, assurant une transparence totale du processus administratif.

L’optimisation des opérations administratives grâce à l’automatisation des tâches répétitives (saisie, vérification, transfert de dossiers), réduisant de 40 à 60% le temps de traitement. L’IA peut également prévoir les volumes de travail, planifier le personnel et gérer les ressources partagées.

Avec ces fonctionnalités, AI4Gov est appelé à devenir “l’assistant numérique” des administrations locales à deux niveaux, contribuant à une gouvernance plus moderne, plus efficace et plus proche des citoyens.

L’IA - moteur de la croissance de l’économie numérique

Parallèlement au secteur public, l’IA ouvre également de vastes perspectives pour l’économie numérique vietnamienne.

Selon le Rapport annuel sur l’intelligence artificielle au Vietnam 2025 de l’Institut des technologies de l’information (Université nationale de Hanoï), fondé sur une enquête menée auprès de près de 500 entreprises, l’IA est aujourd’hui considérée comme une source d’énergie nouvelle pour l’économie mondiale, comparable à l’électricité ou à Internet dans le passé.

Les secteurs leaders dans la fourniture de solutions d’IA sont les technologies de l’information (31%), la finance et la banque (22%), l’éducation (17%), le commerce électronique et la santé (15%).

La demande d’application de l’IA est particulièrement forte dans la finance (26%), l’éducation (23%), l’industrie manufacturière (21%), la santé (16%) et les transports (15%).

Selon Nguyên Van Khoa, président de VINASA, l’IA est devenue "le nouveau carburant de l’économie mondiale". Rien qu’en 2024, cinq entreprises vietnamiennes par heure ont commencé à intégrer l’IA dans leurs activités - un signe clair d’une vague d’investissement technologique sans précédent.

Pour accompagner les entreprises dans cette transition, VINASA a conçu le Cadre de maturité des capacités en IA pour les entreprises technologiques (STAIR Tech) et l’Indice de maturité en IA pour les organisations (STAIR Universal).

Le premier met l’accent sur la recherche, l’innovation et la maîtrise des technologies clés, tandis que le second évalue la capacité d’intégrer l’IA dans la gestion, la réduction des risques et la coopération au sein des écosystèmes.

D’après Lâm Quang Nam, vice-président de VINASA, la maturité en IA "ne se limite pas à une mesure technique, mais reflète la culture d’innovation, la responsabilité sociale et la capacité d’intégration internationale" d’une organisation.

Vers une stratégie "AI-First"

Les experts de VINASA recommandent aux entreprises et institutions d’adopter une feuille de route claire pour le développement de l’IA.

À court terme, il s’agit de créer un comité ou un groupe de travail sur l’IA, chargé de piloter les initiatives et de lancer un à deux projets pilotes ciblant des processus précis et mesurables.

À long terme, les organisations sont invitées à bâtir une stratégie “AI-First”, plaçant l’intelligence artificielle au cœur de leur développement, tout en s’alignant sur les normes internationales et en intégrant les réseaux mondiaux de l’IA afin de renforcer leurs compétences et leur compétitivité.

Grâce à l’orientation stratégique de la Résolution 57 et aux efforts conjoints des secteurs public et privé, l’intelligence artificielle s’impose progressivement comme un pilier central de la transformation numérique et du développement durable du Vietnam.

Elle constitue non seulement un outil pour résoudre les défis concrets du pays, mais aussi une clé de voûte pour bâtir une économie innovante, intelligente et pleinement intégrée au monde.

