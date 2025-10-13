Science et technologie

Le Vietnam mise sur l’innovation et le numérique pour devenir un pays à revenu élevé

Dans le cadre du premier Congrès de l'organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030, Nguyên Manh Hùng, ministre des Sciences et des Technologies, a présenté le 13 octobre après-midi une intervention stratégique intitulée "Le rôle de la direction du Parti dans la promotion du développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique pour un Vietnam puissant et prospère".

Selon le ministre Nguyên Manh Hùng, l’agriculture a permis au Vietnam de sortir de la pauvreté, l’industrie l’a élevé au statut de pays à revenu intermédiaire. Pour devenir un pays développé à revenu élevé, il faut s’appuyer sur la science et la technologie. Aucun pays n’a réussi à dépasser le piège du revenu intermédiaire sans basculer vers une croissance fondée sur la science et la technologie.

Le ministre a souligné que la science et la technologie vietnamiennes doivent progresser en synergie avec l’innovation et la transformation numérique. La science apporte les connaissances, l’innovation les transforme en applications pratiques, et la transformation numérique amplifie ces connaissances à l'échelle nationale.

Le cadre institutionnel du Vietnam pour la science, l’innovation et la transformation numérique est désormais plus ouvert, créatif et moderne, conforme aux normes internationales, avec certaines politiques particulièrement audacieuses et novatrices. La Résolution n°57-NQ/TW sur le développement révolutionnaire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique marque un changement de paradigme, un engagement à basculer vers un développement basé sur la science et la technologie.

Au cours des cinq dernières années, le Vietnam a obtenu des résultats significatifs dans ces domaines, améliorant sa position internationale, posant des bases institutionnelles et infrastructurelles solides, et générant des premiers succès qui laissent espérer une croissance économique forte dans les cinq années à venir.

L’État prévoit d’allouer 3 à 4% du budget national à la science et à la technologie, soit environ 3 à 4 milliards de dollars par an. La science et la technologie se concentrent sur la maîtrise de 11 groupes de technologies stratégiques afin de développer des industries stratégiques nationales. Aujourd’hui, ne pas maîtriser ces technologies signifie ne pas pouvoir préserver la souveraineté nationale.

Changements stratégiques

L’innovation se focalisera sur la technologie des entreprises et la créativité des citoyens, en construisant une nation de start-ups innovantes, où l’innovation devient un mode de vie de tout le monde. La transformation numérique visera à bâtir une nation numérique intégrale, avec un gouvernement numérique, une économie numérique, une société numérique, centrée sur le citoyen numérique.

Le ministre a également annoncé plusieurs changements stratégiques, notamment un passage d’une gestion administrative vers un management dynamique et orienté résultats, le transfert de la recherche fondamentale vers les universités et la recherche technologique vers les entreprises, ainsi qu’une évolution vers l’intelligence artificielle et la gouvernance basée sur les données.

Il a insisté sur la nécessité d’un soutien fort de l’État pour la commercialisation des produits stratégiques et la facilitation de l’innovation dans les entreprises, en particulier par le biais d’achats publics et de mécanismes de soutien.

"Les cinq prochaines années devraient transformer les institutions, les politiques et le potentiel en une croissance économique supérieure à 10 %. La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont les moteurs centraux du développement, les leviers clés pour améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité de l’économie", a-t-il affirmé.

Il a conclu par une formule inspirante : "Une seule personne innovante a une idée, cent millions d’innovateurs créent un avenir".

